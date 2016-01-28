中国农业转基因产品在安全基础上慎重推广 玉米实行价补分离

路透北京1月28日 - 中国中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊周四表示，中国要加强农业转基因技术的研发，抢占技术的制高点，加强农业转基因技术研发和监管，在确保安全的基础上来慎重推广。对于供求矛盾巨大的玉米，将实行价格和补贴分离。

他在国新办举行的新闻发布会上称，从国际上来看虽然还存在一些争论，但是转基因作物商业化种植规模不断扩大，所有转基因产品在商业化种植之前都经过了大量的安全性研究和严格的评估审查，国际上对转基因产品的安全性是有权威性结论的，任何批准上市的转基因食品与传统的食品一样是安全的。中国对转基因技术的政策是一贯的，是明确的。

“新一轮的农业科技革命和产业变革正在孕育兴起，在农业生物技术领域，我们作为一个13亿人的大国也不能落伍，所以一号文件提出要加强农业转基因技术的研发，我们一定要抢占技术的制高点。”韩俊称。

他表示，一号文件特别强调加强监管，从已经查处的极个别地区非法种植转基因水稻的情况来看，确实对转基因的监管还要进一步强化，要加强日常监管，严格监督执法，特别是要严把三个关，一个关是研发试验关，二是品种审定关，三是生产流通关，一定要从源头上防止转基因的种子没有经过审定就非法流入市场。

“公众对转基因产品存在担心，完全是可以理解的，政府除了加强监管以外，要落实好转基因产品的强制性标识的要求，要保证公众对转基因食品有知情权、选择权。”韩俊称。

刚刚发布的中央一号文件明确提出加强农业转基因技术研发和监管，在确保安全的基础上慎重推广。

**粮食供求结构失衡**

中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文在同一个场合表示，当前的农业农村存在的问题主要有两个，一方面是粮食的供求，主要在品种结构上出现了一种失衡的局面，因此导致国内市场价格有所波动，而且出现了产量、进口的数量和库存都在增长的复杂局面。

“这里有很多复杂的因素，最主要的因素是国内粮食供给的品种结构和市场需求的品种结构存在着不适应的方面，比如说有的品种市场需求增长很快，例如大豆，但是国内生产不仅没有增长，反而有所下降，增长满足不了对大豆的需求，所以就出现了大豆大幅度进口。”他称。

陈锡文介绍，中国去年粮食产量是12,400多亿斤，前年的粮食产量是12,150亿斤。这个产量虽然是连续多年一直在增产，但和国内的实际需求相比还是有缺口的，还必须通过国际市场进口一部分粮食。

但因中国土地不多，农民数量很多，在农村承包土地的农户有2.3亿户，平均农户承包的土地大概也就是半公顷左右，所以是世界上规模最小的农业，也造成了中国农业生产的成本比较高。

他指出，为保护农民利益，国家采取了一系列政策措施，稳定了市场价格。从这几年的情况看，国外的价格在下跌，但是在2014年以前，中国国内粮食主要品种的价格却在上涨，就容易导致国外的粮食大规模进入中国市场，对中国农业的稳定增产带来非常大的压力。这就是农业生产上和主要农产品供求方面存在着比较突出的问题。

他分析称，中国实际的粮食缺口只有2,000-2,500万吨，但是去年进口的粮食包括大豆，实际进口超过了1.2亿吨，主要原因就是品种结构的失衡。

他以大豆为例，在人民生活水平提高的过程中，对大豆的需求增长非常快。但由于在中国大豆属于低产作物，而且经济收益不太高，所以农民不大愿意种大豆，一方面大豆需求不断增长，另一方面供给却不断下降，去年大豆总产量大概不到1,200万吨，需求量远远超过这个水平。去年进口的大豆超过8,000万吨，就是1,600亿斤。

**玉米实行价补分离**

尽管中国2015年粮食产量实现十二连增，总产量达到12,429亿斤，比上年增长2.4%，但在品种结构存在产需矛盾和国内外粮食价格倒挂的情况下，不实行关税配额制度的玉米替代品进口却急剧增加，由此形成粮食产量，库存和进口三量齐增的现象。

中国玉米库存目前可能是历史上最高的。陈锡文称，由于对玉米实行临时收储价格，连续多年提价玉米价格高于国际市场，从2012年底开始，国际市场的玉米价格大幅度下跌，引起了国外玉米以及可以替代玉米的一些其他粮食品种大规模进入中国市场的局面，就导致中国国内玉米产量不断增长，但是进口玉米和玉米的替代品也在不断增长。

“从价格上讲，中国自己生产的玉米没有价格竞争优势，所以不得不都进了仓库，现在玉米的库存可能是历史上的最高水平。”陈锡文称。

他指出，主粮主要是三大谷物--小麦、大米和玉米。小麦和大米是人们的口粮，这两个品种中央已经多次在不同的文件中提到过，要坚持和完善现行体制，所以这两个品种就目前来说，一个是按照最低价收购的政策不会改变，但是要进一步完善。

陈锡文提到，此次中央一号文件对粮食问题在价格形成机制、补贴政策以及收储制度改革方面，最突出的是针对玉米，原则思路就是坚持实行玉米价格由市场决定，同时对玉米的价格形成机制和补贴制度进行改革，实行价格和补贴分离的办法。（完）