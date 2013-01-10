分析师看中国去年12月进出口数据

路透北京1月10日 - 中国海关周四公布,2012年12月出口同比增长14.1%,远优于路透调查中值4%;进口同比增长6%,亦优于预期的3%.

当月贸易顺差316.2亿美元,高于197亿美元的路透调查中值.

另外,海关亦公布,2012年全年贸易顺差为2,311亿美元,扩大48.1%;同期,出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%.

主要数据:

* 出口同比增长14.1%,路透调查中值为增长4.0%

* 进口同比增长6%,路透调查中值为增长3.0%

* 贸易顺差扩大至316.2亿美元,路透调查中值为顺差197亿美元

以下为分析师评论:

--中国国际经济交流中心研究员 张永军:

虽然12月的贸易数据远超预期,但11月的贸易数据又很差,总体看去年贸易数据单月间的波动幅动都很大,也使得对外贸的预测变的有点困难.不过全年的贸易顺差并不低,显示内需虽有好转,但扩张的步伐并不快.

--中国民族证券宏观分析师 陈伟:

去年12月出口同比增长好于预期,这在于美国经济向好以及欧元区PMI(采购经理人指数)表明欧洲经济可能已经趋稳.他们在圣诞节之后,需要补库存,致使对中国出口需求的增加.

去年12月出口同比增速好转,也和前年较低的基数效应有关.当前的出口增长,也和2009年有一定的类似特征.初步估计,今年出口增长将会维持在10%以上.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

进出口数据均大大好于预期,与世界经济的回升及节日效应相关.出口全年增长7.9%,并没有实现此前保10的目标.

展望未来,美国消费者信心指数连续两个月回落,财政悬崖与债务上线的问题还未最终解决,欧洲方面虽有所回暖但回升乏力,主要货币当局宽松政策对大宗商品价格的冲击及对新兴市场国家政策形成掣肘,加之人民币汇率持续攀升,中国出口增速回升至10%仍有不小的困难.

--汇丰驻北京经济学家 马晓萍:

出口是暂时性回升.年底出口商对海外订单增长反应迅速.这一暂时性的增长可能是一些季节性因素引发的结果.

如果从美国及欧洲的基本面来看,这也可能只是暂时性的增长.我们预计未来出口增长将保持低位,2013年料低于10%.进口显示出国内需求增长获得动力.预计今年进口增长将略好于出口,但亦将低于10%.

--国泰君安宏观分析师 姜超:

出口还是很超市场预期,表明目前海外经济确实出于平稳回升状态.预计2013年美国经济会保持2%左右的增长,欧洲经济有望步出衰退,至少恢复到0.1%左右或者零以上的增长水平.预计短期内中国出口能保持在5-10%的增速,一季度还有可能略高一点,在10%以上.

外需不会对经济的回升造成拖累,进口增速随着经济回升也会起来.目前判断2013年出口增速8%,和去年差不多;进口增速再高一些,在11.5%.

短期来看,人民币会面临小幅升值压力,是一个比较现实的问题.2012年汇率基本保持稳定,今年应该是小幅升值,大概在3%左右的升值幅度.

--安信证券宏观分析师 尤宏业:

12月出口好于预期.整体来看去年下半年随着全球经济的恢复,出口比预期要好.

对2013年的出口相对乐观,保守预计会有两个百分点的增加,到10%甚至高一些都是有可能的.

进口的反弹可能会更明显,贸易顺差会进一步收缩.

--浙商证券宏观经济分析师郭磊:

出口明显超预期.关于这一数据,我们首先建议把11月和12月的叠加之后考虑,即由于某些时间分布或其它因素,导致11月出口较合理趋势值明显偏低,而12月偏高.关于2013年出口,我们维持我们前期看法,即从OECD经济的需求表现来看,出口趋势值应该在10%左右,2012年下半年明显是周期的底部位置,2013年将适度复苏.

出口和进口的回升将夯实被动去库存和弱复苏的进程.尤其是进口的回暖,它是部分行业已经开始补库存的标志.我们估计复苏期将于4月份结束,之后补库存力量带动经济进入一个库存周期下的类繁荣期,维持两个季度左右的时间.

在这一数据下,政策将有更大的转圜余地.但需要提醒的是,政策目前最大的牌不是逆周期的凯恩斯主义,而是城镇化.在外需回暖的情况下,政策将有更大的空间去引导城镇化启动.

--国海证券宏观及固定收益分析师 王维:

数据显然超出预期.出口这块继上月的下滑之后恢复到较高的水平,暗示全球制造业底部回升趋势延续;进口方面超出季节性的增长暗示内需恢复状况进行良好.预计未来月份进出口数据都有望延续现有的恢复趋势.另外,汇率方面有望延续之前的政策,以缓慢升值为主.短期内外汇占款状况亦将有所恢复.

同时,对债市而言,一方面外汇占款上个月的数据应该比较好看,整个市场的流动性相对宽裕,未出现明显的季末年末紧张效应,推动了近期利率债方面的上涨.另一方面,市场风险偏好增强将压制整体市场的表现,不过这点还需要其他更多数据的支撑和验证.在未来一段时期内,由于经济处于淡季,很多数据无法证实或证伪,因而资金面的状况将对债市的影响更加直接.

--法兴银行中国经济师 姚炜：

12月出口强劲,综合11月数据看,整体外需是在复苏,这也从另一个侧面解释了PMI数据尤其是汇丰PMI在这几个月有非常强劲的反弹,对中国工业生产尤其是中小企业制造业整体情况是非常有益的.

2013年全球整体经济在复苏,欧洲数据也开始好转,美国趋稳,所以整体贸易状况会略好于去年,但也要看到全球经济各种下行风险还是比较大的,可能不会出现09年和10年强劲反弹.今年贸易预计缓慢回暖,预计增速在8-9%,投资在基建拉动下有所改善,消费趋稳.

--国家信息中心高级经济师 祁京梅:

12月的贸易数据远超出预期,一方面与去年基数低有关,同时也与世界经济和中国经济都在好转有关.尽管从全年的进出口增幅看与年初10%的目标有距离,但出人意料的贸易数据也预示中国经济三季度触底,四季度回升的态势更加明显.预计四季度中国整体宏观数据会继续回升.

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

出口比预期好很多,第四季出口增长大大高于进口增长,初步估算四季度出口增长超过9%,进口接近3%.这表明进出口将进一步支持四季度GDP的回升.我们现在预测四季度经济成长率7.8%.

未来主要关注这种态势能否持续.倘若能够持续,将对2013年经济增长带来正面提振.预计今年进出口增速还是个位数,出口预计在7%左右,进口可能达到9%.

去年全年贸易顺差同比增幅接近50%,不管从心理的还是从决定汇率的基本因素来讲,都会对人民币汇率有影响.预计2013年人民币汇率会有小幅升值,年底估计在6.12.

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

全年基本符合我们预期.12月值得关注的是出口大幅好于预期.这也说明了我们前期的疑问,当时不太清楚什么实质性原因导致11月出口那么低,因此我们说是需要观察的.从两月数据平均来看,印证了出口相对比较稳定,在8%左右.基于这样的判断,由于2013年全球经济预计比2012年略有改善,出口也会维持略有改善,增速约在8%左右.进口则取决于出口和国内需求,维持在类似水准.

相关背景:

--大力推进城镇化是中国新一届政府施政理念的重要内容,国务院副总理李克强近日再次强调,积极稳妥推进新型城镇化是解决中国城乡和区域差距的基本途径,而其核心在于人的城镇化,关键在提高城镇化质量.

--中国2012年中央经济工作会议提出,2013年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.

--中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告称,由于国际市场需求收缩态势难以扭转,2013年中国外贸仍将延续低位运行走势,初步预计出口增长8%左右,进口增长7.8%左右.

--中国商务部、国家发展和改革委员会近日发布纲要称,"十二五"(2011-2015年)末,中国国际服务外包业规模将达850亿美元,占服务贸易出口额比重达28%.(完)

(发稿 路透中文部; 审校 杨淑祯/林高丽)

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