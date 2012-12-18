明年外部经济环境仍不乐观--商务部

他是在商务部召开的例行新闻发布会上作出上述表示的.

中国海关本周公布11月出口同比增长仅有2.9%,远低于10月和9月分别11.6%和9.9%的增速;同时,11月进口同比也刚刚持平,贸易顺差则收窄至196亿美元.