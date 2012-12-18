明年外部经济环境仍不乐观--商务部

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月18日 - 中国商务部新闻发言人周二表示,对明年外部经济环境仍不宜乐观.
他是在商务部召开的例行新闻发布会上作出上述表示的.
中国海关本周公布11月出口同比增长仅有2.9%,远低于10月和9月分别11.6%和9.9%的增速;同时,11月进口同比也刚刚持平,贸易顺差则收窄至196亿美元.
中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告称,由于国际市场需求收缩态势难以扭转,明年年中国外贸仍将延续低位运行走势,初步预计出口增长8%左右,进口增长7.8%左右.
(发稿 王兰; 撰写 张胜男; 审校 曾祥进)
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路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。