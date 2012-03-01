中国要做好贸易大战准备--商务部前副部长

《路透晚报》--2月28日
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* 今年中国要做好"贸易大战"准备
* 今年进出口将下滑明显,贸易增幅预计为个位数
* 建议扩大进口范围,进一步降低进口关税
作者 沈燕/周昕
路透北京3月1日电---世界经济复苏进程放缓,以及不断爆发的贸易摩擦,均令中国今年外贸形势雪上加霜.对此,中国商务部前副部长魏建国表示,中国今年要做好"贸易大战"准备,要应对的不仅是发达国家,更包括巴西,印度等发展中国家.
作为政协委员的他在参加中国两会(人大和政协会议)前接受路透专访时认为,今年中国外贸形势很不乐观,预计贸易增幅会为个位数,出口增幅也将逐渐下滑.而应对之策包括加大进口力度,并帮助外贸企业渡过难关.
"2011年是中国加入世贸(WTO)10周年,中国已经成为世界最大的反倾销,反补贴的对象,今年会更多,而且除了发达国家,我们的朋友,新兴国家也会针对我们."魏建国称.
他指出,中国今年要做好应对"贸易大战"的准备,现在各国都在保护自己,降低汇率以增加出口,包括美国总统奥巴马三年翻番的出口计划.
2011年美国对中国贸易逆差创最高纪录2,955亿美元.总统奥巴马落实加强实施贸易协议的承诺,本周二签署行政命令成立一个新的政府机构,以确保中国及其他国家能遵循游戏规则.而美国高级议员周三则表示,他们计划尽快推动两党制定的一项法案,确保商务部能对来自中国的补贴商品徵收关税.
中国2011年外贸进出口总值刷新年度历史纪录至3.64万亿美元,同比增长22.5%.其中出口1.8986万亿美元,增长20.3%;进口1.74346万亿美元,同比增长24.9%.不过进出口增速下行趋势却相当明显.
**应对之策**
面对严竣的外贸形势和贸易战的来临,在外贸领域工作多年的魏建国建议,一方面中国要加大进口,包括高档消费品及奢侈品,继续扩大进口范围,下调进口关税,同时要帮助外贸企业挺过去.
他指出,在中国拉动经济的"三驾马车"中,内需继续增长的空间有限,中国又不可能再进行大规模的政府投资,因此进出口一定要加强.
"我们跟发达国家顺差太多,不仅要进口设备,还可以进口高端消费品,包括奢侈品."他称,奢侈品在中国具有时代性特点,大量中国人去欧洲购买高档化妆品,箱包,首饰,手表等,不如大力降低进口关税,增加进口消费品的范围,刺激内需.
中国财政部此前宣布,自今年1月1日起对进出口关税进行部分调整.其中为积极扩大进口,对730种商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上.
魏建国还提到,通常业内的人都了解,进口与出口往往有很强关联性,一旦进口下降,意味着内需疲弱和加工贸易的回落,而中国的出口又以加工贸易为主,往往会在其後两三个月的出口上反映出来.
中国1月进、出口双双陷入负增长并创逾两年新低,其中出口同比下降0.5%,进口亦同比大幅下降15.3%.尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现.
**帮助外贸企业渡过难关**
魏建国同时称,帮助外贸企业,尤其是中小企业渡过难关,对帮助就业,稳定中国经济也至关重要.
他表示,今年中国中小企业会遇到更大的困难,2011年虽然困难大一些,但还可以挺一挺,今年欧盟市场萎缩,中小企业还来不及转型的时候,需要政府扶一把,"需要政府在严冬下给一个'暖被'或者'暖房'."
"我不同意通过外贸企业的倒闭破产,来倒逼外贸企业的结构转型这种提法."魏建国明确指出,中国目前摆脱不了世界工厂的地位,大量的加工贸易吸收了大批的农民工就业,一旦倒闭破产,将会带来严重的就业压力,这对中国经济的影响将是巨大的.
他并称,如果说加工贸易解决的是农民工的就业,那麽中国一定要加紧转型大力发展服务贸易,而这是解决大学生的就业问题.
中国国家主席胡锦涛此前表示,当前乃至整个"十二五"(2011-2015年)时期,在就业总量压力持续加大的同时,就业结构性矛盾更加突出,就业形势依然严峻,要实施更加积极的就业政策,把促进就业放在经济社会发展的优先位置.
此外,在谈及中国是否该出手购买欧债时,魏建国认为,中国可以买,但现在不能买,要等IMF(国际货币基金组织)出手後,中国政府再以适当的方式买适当的债务.
中国官方曾多次表态,中国支持欧盟在应对欧债问题方面采取的努力,一直对欧盟和欧元有信心.此前中国央行行长称将通过IMF和EFSF(欧洲金融稳定机构)在化解欧债危机中发挥更大作用.(完)
--审校 张喜良
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