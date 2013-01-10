中国2013年出口料增8.5% 进口明显扩大至10%--交行

路透北京1月10日 - 中国12月进出口数据远超越预期令投资者对中国经济回升信心增强.交通银行金融研究中心预计,中国未来仍可能继续推动鼓励进口政策,受国内有效需求回暖和外贸再平衡战略的推动,进口规模将明显扩大,预计2013年进口同比增速回升至10%左右.

同时,得益于全球有效需求弱复苏推动,中国出口趋于改善,增速将回暖至8.5%左右.

交行预计,在新一届领导人加大城镇化改革力度释放经济增长动能的推动下,未来保障房和铁路水利等基础设施建设也很可能提速,带动国内投资需求进一步企稳回升,2013年对进口商品的需求很可能逐步增加.

此外,2013年微观企业主体的库存调整行为也将促使进口商品需求进一步增加.

交行在最新研究报告中并称,2013年全球经济增速将温和回升至3%,美国经济会持续复苏,"金砖四国"也将迎来增速反弹,但欧洲仍将底部徘徊,日本受内外需不振影响有可能重现衰退."整体看来,全球经济将处在弱复苏格局,再平衡过程仍任重道远."

"在2013年全球经济弱复苏推动下,预计包括中国在内的'金砖四国'都将迎来出口贸易的回暖向好,"中国出口外贸趋于改善,增速预计将回暖至8.5%左右.

中国海关今日公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差316.2亿美元;2012年全年出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%,贸易顺差同比扩大48.1%达到2,311亿美元.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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