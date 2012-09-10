内外需不振致中国出口疲弱进口转负

* 中国8月出口同比增长2.7%,略低於预期

* 当月进口同比降2.6%,为七个月来首次转正为负

* 内外需双双不振,外贸前景堪忧

* 呼吁出台支持政策,建议加大出口退税力度等

路透北京9月10日电---中国8月出口同比增速仍显疲弱,而进口七个月来首次转为负增长更凸显内需低迷.外贸持续不振将拖累中国经济的见底回升,这要求政府在稳投资的同时亦要关注改善贸易状况.分析师呼吁出台促外贸增长政策,建议加大出口退税力度,并加大对外贸企业金融支持等.

中国海关稍早公布,8月出口同比增长2.7%,略低於路透调查中值3.0%;进口同比下降2.6%,远低於路透调查中值的增长3.5%;贸易顺差266.7亿美元,高於预估的顺差198亿美元.

中国国家信息中心经济预测部高级经济师祁京梅称,数据显示内外需均呈疲弱态势,尤其是进口增幅由正转负,与国内经济不景气、内需不旺以及国际大宗商品近期价格有所回落有关.

"中国经济探底过程还在继续,预计後几个月贸易状况也难有太大改善,...原本预期二季度应该能探出中国经济的底,现在看可能要推後了."她称.

分析师们表示,中国经济除了内需不振之外还面临外需下台阶的压力,稳定出口行业与稳定出口政策紧密相关,当前诸如稳汇率、调出口退税等政策仍是权宜之计,逐步实现出口部门产业结构升级,调整出口产品结构核心竞争力才是关键.

申银万国首席宏观分析师李慧勇称,当前情况下,除了稳投资还要加大稳出口的力度."情势所迫,我们认为上调出口退税率,加大外贸相关企业的金融支持,这些政策有必要并且可能也会很快出台."

在进口方面,国盛证券研究所所长周明剑称,四季度进口数据会好一些,但改善有限,因国内需求不振,很多行业产能过剩.他预计下半年鼓励出口和进口的政策应该并重,会加大出口退税力度和降低进口税率特别是消费品进口税率.

贸易数据并非明显冲击国内金融市场.中国股市沪综指.SSEC午盘仍保持0.37%的升幅,人民币/美元大体持稳在6.3363元人民币.而亚洲股市则微幅走强,因对欧美将有更多刺激举措出台的预期提振人气,抵消了中国疲弱数据的影响.

国家统计局此前公布数据显示,中国8月物价和消费均保持平稳,但工业增速续降至8.9%,且PPI同比跌幅也进一步扩大,表明三季度仍处於下行寻底阶段.

而国家发改委上周在短短两天内集中公布批复多个城市轨道、公路及市政基础设施建设项目,总投资规模超过1万亿元人民币,显示基建投资力度继续加大,旨在稳定经济增长.

中国设定的今年外贸增长目标为10%,但整个1-8月进出口总值接近2.5万亿美元,同比增幅仅有6.2%.其中出口累计增长7.1%,进口增速仅为5.1%;累计贸易顺差1,206亿美元,扩大31.8%.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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