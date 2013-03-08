中国外贸超预期迎来“开门红” 助力经济持续回暖

* 出口意外超预期增长

* 外贸二季度开始预计将稳定增长

* 进口偏弱验证国内弱复苏格局

* 人民币预计只会小幅升值

路透北京3月8日 - 受全球经济更快复苏尤其美国持续向好推动，中国2月出口意外超预期增长，外贸迎来扎扎实实的新年“开门红”，政府设定的全年增长8%目标应能达到。预计自第二季起外贸将稳定增长，为国内经济持续回暖奠定基础。

当月进口降幅大于预期则主要是受春节假期、以及能源资源产品进口减少所致，暂不足虑的同时也验证国内经济弱复苏格局。如此背景下人民币汇率不存在进一步大幅升值空间，全年预计仅小步伐前进。

“可以说是非常快的增长，数字很好看，这和世界经济复苏、美国经济向好都关，”国家信息中心经济预测部高级经济师祁京梅称，“出口快速增长和经济企稳回升相一致，经济是持续健康增长的，以前是说今年平稳开局，现在可以说是‘开门红’了。”

她对整体一季度经济看法比较乐观，并详细解释道，从贸易数据看还是很乐观，但还要看消费和投资；政府厉行节约可能对消费有一些影响，消费增长情况可能不会太好，但投资应该不会差，虽然房地产调控，但也有城镇化等支撑。

稍早中国商务部长陈德铭在全国“人大”记者会上也表示，对今年完成外贸增长8%的目标“谨慎乐观”，并称日圆和欧元等主要货币大幅贬值对中国和新兴国家有很大影响，影响中国出口。

中国海关公布，2月出口同比增长21.8%，是路透预估中值10.1%的逾两倍；进口则同比下降15.2%，路透预估中值仅为减少8.8%；当月贸易顺差152.5亿美元，市场预估为逆差78亿美元，去年同期为逆差319.8亿美元。

“中国对美国、东盟的出口情况都不错，新兴经济体高增长，美国复苏趋势也比较明显，”交通银行金融研究中心陈鹄飞称，“预计从二季度起外贸增速会稳定增长，今年外贸较去年会有明显好转。”

他并称，2月贸易数据因为假期原因波动会很大，进口负增长是机构的普遍预期，去年高基数效应导致统计口径的问题、假期因素、企业有效开工日不足等，都让进口规模出现了明显回落。

“整体来看2013年外贸顺差比2012年低，占GDP的比重会更低，外贸顺差性失衡的问题会进一步好转，人民币不存在进一步大幅升值的空间，”陈鹄飞说。

受美国股市道琼工业指数连续第三天创纪录高位、以及中国强劲贸易数据激励，投资者风险偏好上升，助推亚洲地区股市纷纷小幅走强，美元/日圆更是创下三年半新高95.28日圆，对中国经济敏感的澳元/美元亦走强。

贸易顺差超预期推动中国汇市人民币兑美元早盘升至近历史高位，最新报6.2148元。但国内股市及债市反应偏冷淡，沪综指.SSEC早市收盘下跌0.18%。

**外贸前景向好，全年8%目标可期**

受春节假期影响，今年2月较去年同期少了四个工作日；而且之前出炉的中国官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)新出口订单分项指数表现也乏善可陈，都让金融市场对外贸数据看法偏悲观。

但美国经济增长逐步改善，消费者支出升温且楼市维持复苏势头，最新出炉的初请失业金人数意外下降，都表明面对加税美国经济仍具韧性，成长步伐在加快。再加上新兴经济体也持续回暖，都为中国出口稳定增长埋下伏笔。

“外贸情况明显超市场预期，原先大部分机构都认为2月会出现季节性逆差，但实际仍出现了较大的顺差，”上海证券宏观分析师胡月晓评价称，“这说明海外经济走稳以来，国际贸易整体走势已有所恢复，中国出口保持了平稳增长态势。”

海关数据显示，经季节调整后，2月出口同比增幅20.6%，进口增长6.5%；整个1-2月看，进出口增幅分别为5%和23.6%。今年头两个月中国出口表现可谓非常亮丽，进口数据也比较正常，让分析师大呼意外。

其实从海关新闻稿细节也能看出端倪。今年1-2月中国对美国和东盟双边贸易分别增长14.8%和22%，远高于去年全年增速8.5%和10.2%。

而且海关从年初开始发布的出口经理人指数，在2月续升至38.2，为连续第三个月环比提升；且新增出口订单和出口信心指数环比也双双回升。

调查并显示，有39.6%的企业对未来2-3个月出口形势信心“不乐观”，为自去年6月海关开展问卷调查以来该比例首次低于40%；有24.7%的企业表示“乐观”。1月时这两个比例分别为40.9%和24%。

中国政府设定今年外贸进出口增长目标8%左右，低于去年预期目标10%、但高于实际取得的6.2%增速。中国并目标今年经济增速7.5%，通胀要控制在3.5%左右。国家统计局定于周六（3月9日）公布2月通胀数据以及1-2月工业、投资及消费情况，预计将显示国内经济延续回暖。

“8%的政府目标可以达到，虽然欧洲经济差一点，但美国经济形势还不错，”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称。

**人民币难大幅升值**

外需正在逐渐恢复但还不能算强劲，而今年前两个月5%的进口增速也表明内需偏弱，未来国内经济成长动力不是很强。种种因素都不支持人民币大幅走强。

而从国际氛围来看，日本最新的量化宽松政策犹如打开全球新一轮竞争性货币贬值的潘多拉魔盒。虽然20国集团（G20）财经领袖承诺不以货币贬值来扶助出口，但各国央行源源不断向本国经济金融体系注资，并不利于维持汇率稳定。

中国也难以置身事外。商务部长陈德铭稍早对全球货币超量及对通胀的影响表达了担心。他指出货币战争很复杂，最近不仅日圆、包括美元和欧元等，都制定了宽松货币政策，但不应外溢到其它国家，主要货币大幅贬值对中国和新兴国家有很大影响。

“对于人民币汇率的影响，贸易顺差只是一个因素，”中银国际研究部宏观经济小组叶丙南称，“如果中国经济复苏一直处于偏弱，那是不支撑人民币大幅升值的。”他维持之前的预测，就是人民币全年略升一点点。

而在人民币过去一年放慢升值脚步后，中国央行周三就汇率水平作出最新评论，副行长易纲称人民币汇率离均衡点已经非常接近，今年汇率将更加富有弹性。

“实际上人民币汇率离均衡点已经很近，但具体均衡点究竟在哪儿谁也不知道，只有市场知道。”他表示，“因为每天市场供求都有变化，所以均衡点也是随之变动的，所以人民币汇率方向应该是变化的、富有弹性的。”

易纲并表示，希望各国货币当局恪守G20达成的共识，避免发动货币战。“货币战是没有赢家的，对谁都没有利，”他说。

中国今年1月外汇占款激增至6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。其中可能就会赌人民币升值的因素。

野村首席中国经济学家张智威就认为，出口增速远超预期和PMI指数以及台湾和韩国2月表现不相符，一个可能的原因就是资本在流入中国，并非实际贸易活动的反应，因为最近海外在赌人民币升值、中国房价还在涨。

“有一定外汇流入也是正常的，但这很难来证明，”他说。

人民币升值步伐在去年明显放慢，全年仅升值1%。今年以来，人民币累计上涨0.25%.(完)

(发稿 北京中文部; 撰写 乔艳红; 审校 林高丽)

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