中国将加强新兴市场开发--商务部

随着欧债危机愈演愈烈，过度依赖欧美市场的中国正寻觅应对措施。中国商务部副部长钟山周二表示，中国今年将加大对新兴市场，尤其是发展中国家市场的开拓力度，力争到2015年中国与欧美日等传统市场以外市场贸易占比提高5个百分点。

路透北京2月21日电---随着欧债危机愈演愈烈,过度依赖欧美市场的中国正寻觅应对措施.中国商务部副部长钟山周二表示,中国今年将加大对新兴市场,尤其是发展中国家市场的开拓力度,力争到2015年中国与欧美日等传统市场以外市场贸易占比提高5个百分点.

新华社援引钟山在全国进出口工作会议上并称,目前已选取约30个国家,作为今年及未来若干年外贸多元化战略重点突破市场.

"优化国际市场布局,重点是选择资源储量丰富、人口规模较大、双边贸易基数小、战略地位重要的发展中国家,作为重点优化市场,"钟山表示.

他并称,已选取的新兴市场广泛分布于亚洲、欧洲、非洲和美洲，印度、南非、部分阿拉伯国家及其他一些资源丰富、战略地位重要的国家都包含在内.

钟山表示,积极开拓发展中国家市场,首先要加大政策、资金支持力度:加强进出口银行、信保等政策性金融机构对开拓重点市场的支持,适当降低保费;并调整中小企业市场开拓资金支持方向,对中小企业开拓国际市场补助标准提高20%.

同时,鼓励企业采取自建或与外方合作等形式,在重点发展中国家建立一批境外展示中心、批发市场和零售网点;积极扩大进口,通过进口贴息、减免关税、组织企业采购团等手段,积极扩大中国从重点发展中国家市场进口的份额.

中国1月出口同比下降0.5%,进口亦同比大幅下降15.3%.进出口双双陷入负增长并创逾两年新低,尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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