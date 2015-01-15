2014年人民币结算的跨境贸易增长41% 直接投资增长近一倍

路透香港1月15日 - 中国央行周四公布，2014年跨境贸易人民币结算业务较上年同期增长41%，增速有所放缓；但去年直接投资人民币结算量则增长近一倍。

2014年跨境贸易人民币结算业务累计实现6.55万亿（兆）元。2013年该业务增长57%，至4.63万亿元。

去年的直接投资人民币结算业务累计发生1.05万亿元，较上年的5,337亿元大增97%。这意味着，人民币国际化正在直接投资领域开花结果。

央行数据并显示，2014年以人民币进行结算的跨境货物贸易累计为5.9万亿元，而服务贸易及其他经常项目累计为6,565亿元。

同期，以人民币结算的对外直接投资和外商直接投资分别累计发生1,866亿元、8,620亿元。对比2013年的856亿元、4,481亿元，投资额分别按年大增118%和92%。

中银香港(2388.HK)就发表《离岸人民币快报》，预期今年人民币有能力成为第五大外汇交易货币、人民币贸易融资将稳居全球第二位。该行同时预计，今年年底境外人民币资金池预计增至2.8至3万亿元，而离岸人民币债券发行或会增至3,000亿元。（完）

(发稿 潘嘉玲； 审校 黄凯)

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