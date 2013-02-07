海关称去年净出口对GDP增幅贡献9.6%

路透北京2月7日 - 中国海关总署周四称,2012年中国外贸净出口即顺差增加对GDP(国内生产总值)增长的贡献率为9.6%,大幅超出此前国家统计局公布的数字-2.2%

海关网站刊登新闻稿称,按现价测算,2012年中国GDP净增加4.78万亿元,同期外贸顺差增加4,609亿元.按GDP支出法(GDP=最终消费+资本形成总额+净出口)计算,顺差增加对GDP增长的贡献率为9.6%.

"稳定增长的对外贸易为实现国民经济增长目标做出了贡献."新闻稿称.

此前,中国统计局局长马建堂在新闻发布会上称,2012年最终消费对GDP贡献是51.8%,资本形成贡献50.4%,货物和服务的净出口贡献-2.2%.

统计局初步数字显示,2012年中国GDP同比增长7.8%至51.93万亿元人民币,增速创13年来新低.据海关数据,当年贸易顺差2,311亿美元,折合顺差1.46万亿元.(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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