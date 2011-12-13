中国外贸发展遭遇需求不足等问题--商务部官员

路透北京12月13日电---中国商务部副部长钟山称,中国外贸在发展中遇到了很多新困难和问题,主要表现在国际市场需求不足等,而明年国际经济形势将更加复杂严峻,中国对外贸易任务将更加繁重艰巨.

新华社周二援引钟山在一交流会上的讲话称,中国外贸发展中的新困难和问题还主要表现在贸易摩擦增加,出口商品结构调整难度加大,出口企业成本上升压力加大等方面.而优化国际市场和国内区域布局将是加快中国外贸发展方式转变的重要举措.

他说,目前中国外贸对发达国家的依赖程度高,与发展中国家外贸规模小.从国内看,东部沿海地区外贸占总规模的比重高,中西部地区外贸占总规模的比重低,若不重视、不调整、不优化"两个布局",将影响中国外贸可持续发展.

钟山并建议,在国际市场布局上,中国要积极拓展传统市场,稳定传统市场份额,同时积极开拓发展中国家市场,特别是人口规模大、市场份额低、资源储量丰富、战略地位重要的新兴发展中国家.

而在国内区域布局上,要推动东部沿海地区提升出口产品质量,加快培育外贸竞争新优势,同时要提高中西部地区外贸增长能力,提升中西部地区外贸比重.

他称,调整外贸结构要重点推进主体、商品、市场、贸易等四个结构的优化,促进出口与进口、货物贸易与服务贸易、外贸与外资、外贸与内贸、多种所有制主体、东部和中西部的协调发展.

中国11月出口同比增长13.8%,增速降至九个月新低;进口同比增长22.1%,贸易顺差缩减至145.2亿美元.

中国商务部部长陈德铭此前表示,鉴於明年经济形势比较复杂,出口增速将放缓.不过,今明两年中国的贸易顺差可能会进一步缩小,贸易更趋於平衡.而中国副总理王岐山称,中国要继续保持外贸政策的稳定性和连续性,并积极扩大进口.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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