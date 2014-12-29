预计今年吸收外资约1,200亿美元 双向投资首次平衡--商务部

12月29日 - 路透北京12月29日 - 中国商务部外资司司长唐文弘周一称，中国对外投资规模持续快速上升，即将迎来双向投资首次平衡，并有超过利用外资的趋势，预计2014年全年中国吸收外资达1,200亿美元左右。

新华报导援引唐文弘在全国商务工作会议期间的话称，从全球范围看，投资环境和引资竞争力的基本面未发生重大变化。中国在法律体系、营商环境、产业配套、劳动力素质等方面仍具综合优势。

“高水平“引进来”、大规模“走出去”正在同步发生，这将十分有利于我国逐步实现国际收支基本平衡的目标。”唐文弘称。

他说，为了更高水平吸收外资，中国正在全面改善投资环境，创造公平、透明、可预期的营商环境。他并预计2015年中国吸收外资仍将保持稳定发展的态势，引资规模将与2014年基本持平。

报导称，商务部正在制定新时期全国投资促进战略，研究提出鼓励吸收外资转型升级、推动创新驱动发展战略实施的政策措施；研究制定支持外资参与国有企业混合所有制改革的政策措施；完善外资国家安全审查制度，加强外商投资企业知识产权保护。

中国对外投资增长势头十分明显。2002年中国对外直接投资为27亿美元，2013年这一数字已增至1,078亿美元，短短12年时间增长近40倍。

商务部数据并显示，1-11月，中国实际使用外资金额1,062.4亿美元，同比增长0.7%。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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