中国商务部称对美国在WTO起诉中国补贴出口行业表示遗憾

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京2月12日 - 美国在世界贸易组织(WTO)起诉中国补贴措施，中国商务部条约法律司负责人周四回应称，中方已经收到美方提出的磋商请求，中方对此表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序予以妥善处理。
该负责人并称，中方一贯尊重世贸规则，外贸转型升级示范基地是中国转变外贸发展方式，促进对外贸易健康稳定发展的重要举措，符合世贸规则的规定。
2月11日，美国就中国外贸转型升级示范基地和公共服务平台补贴措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中国通过外贸转型升级示范基地和公共服务平台向企业提供世贸规则禁止的出口补贴。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。