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中国财经 | 2015年 2月 12日 星期四 18:52 BJT

中国商务部称对美国在WTO起诉中国补贴出口行业表示遗憾

路透北京2月12日 - 美国在世界贸易组织(WTO)起诉中国补贴措施，中国商务部条约法律司负责人周四回应称，中方已经收到美方提出的磋商请求，中方对此表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序予以妥善处理。

该负责人并称，中方一贯尊重世贸规则，外贸转型升级示范基地是中国转变外贸发展方式，促进对外贸易健康稳定发展的重要举措，符合世贸规则的规定。

2月11日，美国就中国外贸转型升级示范基地和公共服务平台补贴措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中国通过外贸转型升级示范基地和公共服务平台向企业提供世贸规则禁止的出口补贴。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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