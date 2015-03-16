1月国际收支口径的货物和服务贸易顺差430亿美元--中国外管局

路透北京3月16日 - 中国国家外汇管理局周一称，自2015年起，新增公布中国货物贸易月度数据，与服务贸易共同组成完整的国际收支口径货物和服务贸易数据。数据显示，2015年1月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2,113亿美元，支出1,684亿美元，顺差430亿美元。

外管局网站新闻稿并显示，货物贸易收入1,916亿美元，支出1,316亿美元，顺差599亿美元；服务贸易收入198亿美元，支出367亿美元，逆差169亿美元。

按人民币计价，2015年1月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入12,949亿元，支出10,315亿元，顺差2,633亿元。其中，货物贸易收入11,737亿元，支出8,066亿元，顺差3,670亿元；服务贸易收入1,212亿元，支出2,249亿元，逆差1,037亿元。

新闻稿并称，自2015年起按照最新国际标准公布中国国际货物和服务贸易数据，编制原则由国际货币基金组织《国际收支手册》第五版转换为《国际收支与国际投资头寸手册》第六版。

“第六版口径有三项主要变化：一是加工贸易从货物贸易调整至服务贸易；二是转手买卖从服务贸易调整至货物贸易；三是新版表式中借方用负值表示，服务贸易分类和细项名称略有调整。此外，月度服务贸易历史数据不再追溯调整。”新闻稿称。

从1月服务贸易逆差来源看，旅行差额、运输差额、金融服务差额是主要贡献者，分别贡献158亿、37亿、19亿美元。

其中运输是指与运输有关的服务收支，包括海、陆、空运输，太空和管道运输等；旅游是指在旅行期间购买的商品和服务，包括向在中国境内旅行的非居民提供货物和服务获得的收入以及我国居民出国旅行的支出。

其它商业服务是指以上未提及的各类服务交易的收支，包括研究和开发服务、专业和管理咨询服务、技术服务等。

2014年12月，中国国际收支口径的国际服务贸易收入177亿美元，服务贸易支出412亿美元，逆差235亿美元，较11月逆差208亿美元续增。(完)

欲浏览更多详情请点选外管局官网：www.safe.gov.cn

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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