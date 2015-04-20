自贸区将对涉及国家安全及敏感事项外商投资安全审查--中国国务院

路透北京4月20日 - 中国国务院周一发布自贸区外商投资国家安全审查试行办法，对影响国家安全以及涉及敏感事项的外商投资进行安全审查，审查范围包括军工及国防相关等领域。

政府网刊登的通知全文称，审查总的原则是对影响或可能影响国家安全、国家安全保障能力，涉及敏感投资主体、敏感并购对象、敏感行业、敏感技术、敏感地域的外商投资进行安全审查。

外国投资者在自贸试验区内投资军工、军工配套和其他关系国防安全的领域，以及重要能源和资源、重要信息技术产品和服务等领域，并取得所投资企业的实际控制权的，都在安全审查范围内。

其中，外国投资者取得所投资企业的实际控制权包括外国投资者及其关联投资者持有企业股份总额在50%以上，或者数个外国投资者持有企业股份总额合计在50%以上等四种情形。

审查内容主要有外商投资对国防安全、经济运行以及网络安全等方面的影响。

该办法自印发之日起30日后实施。

国务院同日一并印发自贸区外商投资准入负面清单，新的负面清单较上海自贸区2014版负面清单的139条缩减至122条，进一步提升了自贸区的开放度和透明度。

中国在松动货币政策的同时，也在加快用改革释放的红利来舒缓经济下行压力。正在加快推进的上海、广东、天津和福建四个自贸区建设，无疑充当着中国推进新一轮改革的试验田。

2013年8月中国批准设立上海自贸区，2015年3月24日，中共中央政治局审议通过广东（三大片区：广州南沙自贸区、深圳蛇口自贸区、珠海横琴自贸区）、天津、福建自由贸易试验区总体方案。4月20日正式印发广东、天津和福建自由贸易试验区总体方案的通知。 （完）

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(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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