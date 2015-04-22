上海自贸区自由贸易账户启动外币业务 资本项目可兑换再进一步

路透香港4月22日 - 中国上海自贸区内人民币资本项目可兑换改革再进一步，中国央行上海总部周三宣布自贸区内的自由贸易账户（FT账户）将启动外币服务功能，这将为企业提供账户内本外币资金兑换提供便利和降低汇兑成本。

这一举措意味着区内开通FT账户的金融机构可向区内及境外主体提供本外币一体化的自由贸易账户金融服务，亦标志着中国央行推进资本项目可兑换、推动上海自贸区新一轮金融改革的重要举措。

“开通FT账户外币业务后，企业本外币资金兑换方便很多，境外低息筹集美元资金后通过FT账户兑换成人民币，融资成本和汇兑成本都会降低，还能更有效管理汇率风险。”一位商业银行上海自贸区支行人士称。

中国央行上海总部周三新闻稿称，金融机构可按通知要求，提供经常项下和直接投资项下的外币服务，这是上海自贸区进入扩区之后金融创新的重要一步。

去年6月，央行上海总部推出了FT账户相关政策，采取分账核算管理制度。央行将通过分账核算系统时时监控资金流向与操作合规性。

本周一，国务院印发了广东、天津和福建及扩区后的上海自贸区总体方案。

截至目前，上海自贸区已有17家金融机构启动了FT账户金融服务，共为区内和境外主体开立了近1.25万个账户，跨境结算量达到1,403亿元，境内结算量达到1,743亿元。

央行上海总部表示，FT账户业务启动后，央行总行和国家外管局对其运行情况进行了评估，认为FT账户基于分账核算管理的风险防控机制在前期运行中体现了“防火墙”作用，本外币一体化协调工作机制也已建立，具备了启动外币服务功能的条件。

新闻稿亦表示，未来一段时间，央行将依托FT账户体系，围绕上海国际金融中心建设，推动金融市场双向对外开放，打开自贸区企业境外融资的通道。

上海市金融办主任郑杨3月透露，今年将争取启动自贸区合格的个人境外投资试点，接下来将允许企业在一定额度内利用自由贸易账户进行本外币的自由兑换，并最终实现资本项目的可兑换。（完）

(记者 赵红梅；审校 黄凯)

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