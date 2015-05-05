今年进出口或保持中低速增长 贸易增速相对稳定--中国商务部

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月5日 - 中国商务部周二发布报告指出，未来一段时期中国外贸可能保持中低速增长。
商务部发布的中国对外贸易形势报告称，未来一段时期，中国外贸发展面临外部需求不振、传统竞争力有所弱化、外部限制措施增多等诸多挑战；此外，中国外贸国际市场份额已处于较高水平，进一步提高份额难度增大。
不过，商务部指出，中国外贸特别是出口具备增长的基础条件。在外部环境不发生大的变化情况下，2015年全年中国进出口有望实现相对稳定增长。
中国今年外贸进出口总值增长预期目标为6%。一季度外贸总值同比减少13.8%，其中出口增长4.7%，进口下降17.6%。（完）
(发稿 李贺； 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。