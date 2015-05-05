中国外贸面临的压力在增大 未来可能保持中低速增长--商务部（更新版）

路透北京5月5日 - 中国商务部周二称，中国外贸形势的严峻性和复杂性没有根本改变，不稳定不确定因素较多，挑战和压力还在增大，外贸可能保持中低速增长。

商务部网站发布的中国对外贸易形势报告（2015年春季）并指出，中国外贸仍具备一系列有利因素和条件，出口的产业基础坚实，同时国家支持外贸发展的政策力度不断加大，2015年进出口有望实现相对稳定增长。

“未来一段时期，中国外贸发展面临外部需求不振、传统竞争力有所弱化、外部限制措施增多等诸多挑战，加上国际市场份额已处较高水平、进一步提高份额难度增大，中国外贸可能保持中低速增长。”报告并指出，外贸将更易受市场需求变化、汇率涨跌等短期因素影响，波动更趋频繁、幅度更大。

在世界经济低速增长的背景下，各国消费、投资需求普遍不振，国际贸易增长动力不足，外部需求仍不稳固。同时，中国出口产业竞争力无论是高端还是中低端亦均面临挑战，而且国际竞争手段花样翻新。

“中国高端出口产业遭遇来自发达国家的更大竞争压力，中低端出口产业面临周边新兴经济体追赶，一些在华投资企业产能向发达国家回流和向周边新兴经济体分流，竞争优势有所弱化。”报告称。

报告并援引数据指出，2012年以来，全球贸易量增速连续三年低于世界经济增速。世界贸易组织（WTO）预计，2015年全球贸易量将增长4%，增速比2014年提高0.9个百分点，但仍明显低于1990年以来5.1%的平均增速，且这一预测仍面临下调的可能。

2015年前两个月，WTO监测的70个主要经济体出口额同比下降9.1%，为2009年以来首次出现下降。

“在经济不景气的情况下，一些国家把汇率作为提振出口、刺激经济的重要工具，力推本币贬值，导致人民币被动大幅升值，严重影响了中国出口产品在国际市场的竞争力。”报导提到，2014年人民币实际有效汇率升值6.4%，2015年一季度又升值4.2%。

海关此前数据显示，中国3月出口增速降至13个月低位且远逊预期，贸易顺差从纪录高位骤降。一季度外贸总值呈两位数同比下滑，3月外贸出口先导指数掉头回落，预示二季度乃至全年外贸形势仍然困难。[nL4S0XA232]

中国进出口增速及顺差图表：here

**有利因素**

不过报告亦提到了中国外贸可能面临的一些积极因素。中国出口的产业基础坚实，出口产业链和基础设施较为完善，未来资本品、中间品出口有望迎来繁荣期。

此外，中国对外投资合作进入快速发展期，有望带动大型成套设备及零部件、工程物资等出口。再加上企业转型升级步伐的加快，特别是跨境电子商务等新型贸易方式降低了中小企业出口门槛，有望成为出口的重要增长点。

“中国政府坚持发展对外贸易，不断提高贸易便利化水平，积极培育外贸竞争新优势，改善财政和金融服务，通过商建自由贸易区等方式帮助企业开拓国际市场，将有力地促进外贸发展。”报告称，综合来看，在外部环境不发生大的变化情况下，2015年全年中国进出口有望实现相对稳定增长。

报告还认为，2015年世界经济将延续温和复苏态势，不稳定不确定因素较多，国际竞争更加激烈。中国经济开局平稳，结构调整稳步推进，新生动力加快孕育，但仍面临下行压力。

“从国内看，中国经济长期向好的基本面没有改变，但当前下行压力持续加大，困难和挑战有所增多。”报告称，工业产能过剩矛盾突出，企业融资难融资贵问题加剧，房地产市场调整加深，加大经济面临的下行压力；财政收入增速大幅下滑，银行坏账率持续攀升，增加了财政金融风险。

工业，投资，外贸景气的全面回落致中国一季度GDP创出六年来低点，同比增幅勉强落在7%这一年初确定的增长目标上。尽管数据与市场预期基本相符，但中国经济下行压力有增无减的现实也让二季度能否守住7%存很大不确定性。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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