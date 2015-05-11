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时事要闻 | 2015年 5月 11日 星期一 17:31 BJT

李克强将出访南美四国 料签署大规模协议

路透北京5月11日 - 中国外交部周一称，国务院总理李克强下周将出访南美四国。中国与南美的贸易关系密切，但政治影响力有限。

中国外交部称，李克强将于5月18-26日对巴西、哥伦比亚、秘鲁和智利四国进行正式访问。

中国领导人出访往往伴随大规模协议的签署，特别是资源丰富的巴西和智利等国家。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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