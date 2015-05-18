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中国财经 | 2015年 5月 18日 星期一 18:05 BJT

中国2015/16年度大豆进口量料创7,700万吨新高--粮食信息网

路透北京5月18日 - 根据中国官方智库周一公布预估，2015/16年度(10月-9月)中国大豆进口量将达创纪录的7,700万吨，较上年同期增长5.5%。中国为全球最大大豆买家。

中国粮食信息网(CNGOIC)公布的预估，略低于美国农业部预测的7,750万吨。

根据CNGOIC，从10月起的一年，中国自身的大豆产出按年比预估料下滑9.5%，至1,100万吨。

CNGOIC表示，中国农户已缩减大豆种植区域，改种玉米与稻米，追求更高的回报。今年大豆种植面积预计按年减少10.3%。(完)

(编译 陈宗琦；审校 艾茂林)

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