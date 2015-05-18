中国2015/16年度大豆进口量料创7,700万吨新高--粮食信息网

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月18日 - 根据中国官方智库周一公布预估，2015/16年度(10月-9月)中国大豆进口量将达创纪录的7,700万吨，较上年同期增长5.5%。中国为全球最大大豆买家。
中国粮食信息网(CNGOIC)公布的预估，略低于美国农业部预测的7,750万吨。
根据CNGOIC，从10月起的一年，中国自身的大豆产出按年比预估料下滑9.5%，至1,100万吨。
CNGOIC表示，中国农户已缩减大豆种植区域，改种玉米与稻米，追求更高的回报。今年大豆种植面积预计按年减少10.3%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 艾茂林)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。