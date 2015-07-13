价格低廉料将提振中国部分商品进口

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月13日 - 商品价格接近数年低位，可能促进中国未来几个月某些大宗商品的进口，提振原油、铁矿石和大豆，而国内需求疲软或导致其他商品的进口量受限。
中国6月原油进口量同比大增27%，创下第二纪录高位。大豆进口也录得类似涨幅，因买家趁价格低廉和海外供应充裕加大采购力度。
“由于大宗商品价格很低，我认为存在一些补库需求，这将支撑商品进口，”Argonaut Securities驻香港分析师Helen Lau表示。
但较低的价格几乎未刺激6月其他商品的进口，煤进口量同比下滑34%，铁矿石和铜进口量同比基本持平，因经济疲软拖累需求。
季节因素导致6月煤进口量环比大增16.5%，但1-6月发运量同比下降37%。中国对煤炭行业的政策没有改变。
“进口不会大幅提升，因为国内需求疲软而库存很高，”光大期货分析师张笑金说道。
6月铜进口量环比下降，1-6月进口量同比下滑11%，受工业活动低迷拖累。
尽管钢产量下滑，铁矿石进口量没有下降，主要受益于国内供应商因价格低迷而停产，而更多低成本供应在未来几个月料出现。
“我们预计三季度进口环比增加，因为矿山需要提升对华出货量，从而满足其扩产计划。”申银万国期货分析师于洋说道。
随着国内更多储油设施投入使用，今年下半年原油进口预计将进一步增长，但分析师预计7月和8月进口可能会减少。
南美大豆大量入市，将推动大豆发运量增长，但分析师称进口量仍低于市场预期。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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