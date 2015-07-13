价格低廉料将提振中国部分商品进口

路透北京7月13日 - 商品价格接近数年低位，可能促进中国未来几个月某些大宗商品的进口，提振原油、铁矿石和大豆，而国内需求疲软或导致其他商品的进口量受限。

中国6月原油进口量同比大增27%，创下第二纪录高位。大豆进口也录得类似涨幅，因买家趁价格低廉和海外供应充裕加大采购力度。

“由于大宗商品价格很低，我认为存在一些补库需求，这将支撑商品进口，”Argonaut Securities驻香港分析师Helen Lau表示。

但较低的价格几乎未刺激6月其他商品的进口，煤进口量同比下滑34%，铁矿石和铜进口量同比基本持平，因经济疲软拖累需求。

季节因素导致6月煤进口量环比大增16.5%，但1-6月发运量同比下降37%。中国对煤炭行业的政策没有改变。

“进口不会大幅提升，因为国内需求疲软而库存很高，”光大期货分析师张笑金说道。

6月铜进口量环比下降，1-6月进口量同比下滑11%，受工业活动低迷拖累。

尽管钢产量下滑，铁矿石进口量没有下降，主要受益于国内供应商因价格低迷而停产，而更多低成本供应在未来几个月料出现。

“我们预计三季度进口环比增加，因为矿山需要提升对华出货量，从而满足其扩产计划。”申银万国期货分析师于洋说道。

随着国内更多储油设施投入使用，今年下半年原油进口预计将进一步增长，但分析师预计7月和8月进口可能会减少。

南美大豆大量入市，将推动大豆发运量增长，但分析师称进口量仍低于市场预期。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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