9月15日未完成的农产品进口关税配额 将收回进行再分配--中国发改委/商务部

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京8月7日 - 中国国家发改委和商务部联合发布公告称，持有2015年农产品进口关税配额的最终用户，应将其持有配额中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还，由主管部门进行再分配。
发改委网站周五刊登新闻稿称，持有2015年小麦、玉米、稻谷及大米、食糖、棉花进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将相应配额交回。
“9月15日前没有交还且年底前未充分使用的配额，国家发展改革委、商务部在分配下一年农产品进口关税配额时按比例相应扣减，”新闻稿称。
再分配结果将在10月1日前公布。（完）
欲览详情，请点击发改委网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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