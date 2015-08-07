9月15日未完成的农产品进口关税配额 将收回进行再分配--中国发改委/商务部

路透北京8月7日 - 中国国家发改委和商务部联合发布公告称，持有2015年农产品进口关税配额的最终用户，应将其持有配额中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还，由主管部门进行再分配。

发改委网站周五刊登新闻稿称，持有2015年小麦、玉米、稻谷及大米、食糖、棉花进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将相应配额交回。

“9月15日前没有交还且年底前未充分使用的配额，国家发展改革委、商务部在分配下一年农产品进口关税配额时按比例相应扣减，”新闻稿称。

再分配结果将在10月1日前公布。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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