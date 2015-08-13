外贸下行压力加大 今年出口仍有望实现正增长--中国商务部

路透北京8月13日 - 中国商务部部长助理张骥周四表示，当前外贸下行压力加大，传统优势弱化，外贸企业普遍经营不容易。预计今年出口仍有望实现正增长，进口仍将在低位徘徊，但降幅将继续收窄。

新华社援引张骥称，总体看，中国出口结构调整趋势向好的势头没有改变，中国所占国际市场份额稳中有升的态势没有改变，且外贸发展的基本面没有根本改变。

张骥强调，商务部将以落实已出台政策为重点，抓落实，同时，根据实际情况，研究出台新的支持政策。清理和规范进出口环节收费，提高贸易便利化水平，切实改善融资服务，加快自贸区建设，营造良好的外贸发展环境。

海关数据显示，今年7月中国进出口双降，同比分别下降8.6%和8.9%。1-7月进出口总值同比下降7.2%。其中出口微降0.8%；进口下降14.6%。中国年初确定的今年外贸进出口总值增长预期目标定在6%。

张骥指出，初步分析，7月份出口较大幅度下降的原因，除了国际市场需求低迷、国内生产要素成本持续上升、人民币实际有效汇率长时间升值以及产业和订单转移等因素叠加作用影响之外，还有去年同期异常增长垫高了基数的原因。若剔除这一因素，7月出口回落幅度处于正常波动范围。

张骥称，今年以来中国出口结构调整趋势继续向好。一般贸易、民营企业、新兴市场、机电产品和中西部地区仍然是出口的主要拉动力量。

中国央行周二改革人民币中间价后，人民币兑美元即期汇率已贬值约3%。商务部投资促进局副局长张玉中周三表示，人民币贬值将对出口产生刺激效果。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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