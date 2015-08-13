外贸下行压力加大 今年出口仍有望实现正增长--中国商务部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月13日 - 中国商务部部长助理张骥周四表示，当前外贸下行压力加大，传统优势弱化，外贸企业普遍经营不容易。预计今年出口仍有望实现正增长，进口仍将在低位徘徊，但降幅将继续收窄。
新华社援引张骥称，总体看，中国出口结构调整趋势向好的势头没有改变，中国所占国际市场份额稳中有升的态势没有改变，且外贸发展的基本面没有根本改变。
张骥强调，商务部将以落实已出台政策为重点，抓落实，同时，根据实际情况，研究出台新的支持政策。清理和规范进出口环节收费，提高贸易便利化水平，切实改善融资服务，加快自贸区建设，营造良好的外贸发展环境。
海关数据显示，今年7月中国进出口双降，同比分别下降8.6%和8.9%。1-7月进出口总值同比下降7.2%。其中出口微降0.8%；进口下降14.6%。中国年初确定的今年外贸进出口总值增长预期目标定在6%。
张骥指出，初步分析，7月份出口较大幅度下降的原因，除了国际市场需求低迷、国内生产要素成本持续上升、人民币实际有效汇率长时间升值以及产业和订单转移等因素叠加作用影响之外，还有去年同期异常增长垫高了基数的原因。若剔除这一因素，7月出口回落幅度处于正常波动范围。
张骥称，今年以来中国出口结构调整趋势继续向好。一般贸易、民营企业、新兴市场、机电产品和中西部地区仍然是出口的主要拉动力量。
中国央行周二改革人民币中间价后，人民币兑美元即期汇率已贬值约3%。商务部投资促进局副局长张玉中周三表示，人民币贬值将对出口产生刺激效果。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。