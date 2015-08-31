将先进技术和关键装备等产品纳入进口信贷支持范围--中国商务部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月31日 - 中国商务部联合多部委周一表示，将最新版的鼓励进口技术和产品目录纳入进口信贷支持范围，对该目录中的先进技术、关键装备及零部件和紧缺资源性产品给予优惠利率进口信贷支持。
商务部网站刊登的通知称，此举旨在实施积极的进口促进战略，提升进口综合效应，促进外贸稳定平衡发展，推进经济结构优化升级。
《关于给予国家鼓励的进口商品信贷支持有关问题的通知》于2007年出台，此次公布的为补充通知。
通知表示，今后，中国进出口银行将根据该目录调整情况，相应调整优惠利率进口信贷支持范围。
为应对经济下行压力稳定外贸，中国国务院办公厅7月发布关于促进进出口稳定增长的若干意见，明确指出完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。
中国国务院上周常务会议则表示，将降低中央管理的进出口环节部分收费，重新核定地方管理的经营服务收费标准，原则上“只降不升”，并推行进出口环节收费目录清单公示制度。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。