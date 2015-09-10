中航工业洽谈出口武装直升机--《中国日报》

路透北京9月10日 - 《中国日报》周四援引中国航空工业集团公司（AVIC）直升机总设计师吴希明报导称，AVIC正在和有兴趣购买其武直-19武装直升机的外国政府进行洽谈。

吴希明表示，四个国家对武直-19表示出了兴趣。他没有指明是哪些国家，但称这些国家有使用中国飞机的传统。

中国曾向非洲和亚洲国家出口民用和军用飞机。

吴希明还指出，AVIC周四和俄罗斯敲定了联合开发一款重型直升机的协议，该机最初将装备乌克兰生产的发动机。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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