中国打掉两个走私犯罪团伙，涉案走私成品油44万吨

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月20日（记者 陈爱珠） - 中国海关总署在其网站上（www.customs.gov.cn）发布声明称，海关总署与中国海警局联合打掉两个走私犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人250余名，初步统计查证涉案走私进口成品油合计44万吨，案值22亿元。
声明指出，打击成品油走私专项行动的时间为本月早些时候，地点包括宁波、青岛、大连、厦门和深圳等。
声明称，一起案件中走私团伙采取的是传统的海上偷运走私手法，利用多条无证海油船或渔船改装的油船，从停泊在境外公海的走私母船上过驳成品油，偷运走私入境销售牟利。
另一起案件中走私团伙假借为国际航行船舶清理“油污水”的名义，大肆从国际航行船舶上收购船用燃料油，逃避海关监管，走私入境销售，以排“油污水”之名行“走私”之实。（完）
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