中国打掉两个走私犯罪团伙，涉案走私成品油44万吨

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月20日（记者 陈爱珠） - 中国海关总署在其网站上（www.customs.gov.cn）发布声明称，海关总署与中国海警局联合打掉两个走私犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人250余名，初步统计查证涉案走私进口成品油合计44万吨，案值22亿元。

声明指出，打击成品油走私专项行动的时间为本月早些时候，地点包括宁波、青岛、大连、厦门和深圳等。

声明称，一起案件中走私团伙采取的是传统的海上偷运走私手法，利用多条无证海油船或渔船改装的油船，从停泊在境外公海的走私母船上过驳成品油，偷运走私入境销售牟利。