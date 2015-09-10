版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 14:04 BJT

中航工业洽谈出口武装直升机--《中国日报》

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月10日 - 《中国日报》周四援引中国航空工业集团公司（AVIC）直升机总设计师吴希明报导称，AVIC正在和有兴趣购买其武直-19武装直升机的外国政府进行洽谈。

吴希明表示，四个国家对武直-19表示出了兴趣。他没有指明是哪些国家，但称这些国家有使用中国飞机的传统。

中国曾向非洲和亚洲国家出口民用和军用飞机。

吴希明还指出，AVIC周四和俄罗斯敲定了联合开发一款重型直升机的协议，该机最初将装备乌克兰生产的发动机。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐