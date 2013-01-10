中国2013年出口预计增长8% 进口增长9%--巴克莱

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
路透北京1月10日 - 中国12月进出口增速远超越预期,驱散11月数据意外疲弱带来的阴霾.投资银行巴克莱认为,数据波动异常主要是受假期和基数效应影响.展望2013年,该行预计中国出口增速为8%,进口增速为9%.
巴克莱在最新研究报告中预计,美国将能成功避免堕入财政悬崖,而欧元区经济将企稳,中国需求会继续复苏.
"外部不确定性会持续拖累中国2013年经济回暖,但美国经济企稳、新兴市场强劲复苏,应带来缓冲,"报告称.该行认为,倘若美国经济复苏超越预期,中国出口预测还有向上修正的可能.
巴克莱称,从11月和12月的平均数字来看,出口增长8.5%,和其预期相符,且和近期中国官方制造业PMI新订单分项回升相一致.
而中国政府多元化出口目的地的努力也渐见成效,对欧洲出口放缓的负面效应,为主要新兴市场从中国进口强劲所削减.
中国海关今日公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差316.2亿美元;2012年全年出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%,贸易顺差同比扩大48.1%达到2,311亿美元.（完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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