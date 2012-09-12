中国出台稳外贸政策 药效有待观察

* 稳定外贸政策重在改善企业经营环境

* 加快出口退税进度,扩大融资规模

* 积极扩大进口,重点增加进口先进技术设备等

* 外需大环境仍取决於世界经济状况

作者 沈燕

路透北京9月有12日电---中国8月不佳的经济数据发布後,稳定外贸的政策随即出炉,包括加快出口退税等.专家指出,周三出台的稳定外贸政策旨在改善外贸企业经营环境以及融资条件,体现出较强的政策针对性,有助於中国外贸企业走出困境.

不过,由於进出口企业与国际市场的关联度更大,在世界经济不景气的大背景下,支持外贸政策能发挥的空间也有限,而政策药效最终的好坏仍取决於国际市场需求的盛衰.

"我们近期下去调研时企业对出口退税反映很强烈,这次扶持政策首先就提到加快出口退税进度,这对企业加快资金周转,改善经营环境很有帮助."国务院发展研究中心对外经济研究部部长隆国强称.

他进一步指出,目前外贸企业面临的困境不仅包括外需的不振,内部的经营环境也不好,政策有针对性的改善,有助於企业应对目前恶劣的外围环境和提振信心.

中国总理温家宝周三主持召开国务院常务会议,研究确定促进外贸稳定增长的政策措施,包括加快出口退税进度,确保准确及时退税;扩大融资规模,降低融资成本,支持商业银行努力扩大对小微企业的贸易融资,增加对符合条件出口企业的贷款.

**扶持外贸对症下药**

尽管此次出台的扶持外贸政策中,并没有看到中国以往应对危机中频繁使用的调整出口退税率等举措,但加快退税进度,确保及时退税显然更是外贸企业所期盼的.

隆国强就提到,因为出口退税涉及到中央和地方财政共同负担,尤其是目前经济环境不好的情况下,退税难而且慢的情况更突出,这确实是对症下药的政策.

中国刚刚公布的8月财政收入情况并不乐观,继续保持低速增长,当月全国财政收入同比仅增长4.2%,其中中央财政收入更是年内首次同比下降6.7%.而8月出口退税717亿元人民币,同比下降11.8%.

中国商务部研究院研究员李健也认为,外贸企业一直面临退税难的老问题,政策首先强调退税及时准确足额,在目前外贸企业普遍面临资金成本压力的情况下有实质性帮助.

"很明显,现在的扶持外贸政策已经不象09年那样一年内多次上调出口退税率,或通过汇率贬值等方式提升出口竞争力,"他称,一方面企业对此类政策要求不强,因为频繁的调整税率企业未必乐见,会扰乱企业正常的生产经营;而人民币贬值在2008年金融危机时都没有用过,现在更不可能采用.

他分析指出,此次出台的外贸扶持政策看似内容不多,但都是针对外贸企业的实际困难,包括改善融资条件,帮助外贸企业开拓市场,减轻收费,降低物流等各方面.

国务院出台的扶持外贸政策还包括:扩大出口信用保险规模和覆盖面,特别注意发展对小微企业的信用保险.扩大短期险业务,支持中小企业开拓国际市场;并积极扩大进口,重点增加进口先进技术设备、关键零部件以及与人民群众密切相关的生活用品,支持企业技术改造,促进贸易平衡.

同时,提高贸易便利化水平.在保障有效监管的前提下,将属地申报、口岸验放的适用范围放宽至部分B类企业;进一步调减法定检验检疫目录;免收2012年四季度所有法定检验检疫物出入境检验检疫费,2013年起执行降低後的检验检疫收费标准.

**药方虽好药效有待观察**

虽然研究外贸的专家们都指出此次出台的扶持政策有很强的针对性,但对外贸企业而言,市场需求的好坏更是关键,尤其目前中日两国就钓鱼岛争执明显升级,而中日两国互为很重要的贸易夥伴,在欧债危机仍未好转的前提下,新添的不确定因素加剧外贸企业的不明朗.

隆国强指出,日本是中国很重要的贸易夥伴,现在两国关系比较紧张,对双方的贸易肯定会有影响.

中日两国针对钓鱼岛及其附属岛屿的交恶有增无减.就日本政府实施所谓钓鱼岛"国有化",中国军方周二也表态称,中国军队对此表示坚决反对和强烈抗议,并密切关注事态发展,保留采取相应措施的权利.

中日钓鱼岛争执升温,已开始波及两国的经贸关系.周一公布的贸易数据显示,今年前八个月中日贸易总值为2,187亿美元,下降1.4%.中国汽车工业协会最新数据亦显示,8月日本汽车在中国市场销量降低.

李健也提到,目前欧债危机还没有过去,外贸政策的扶持也仅限於对国内需求和企业环境的改善,包括扩大进口等,但外贸企业的荣景最终取决於外部需求好坏,因此政策的效果有待进一步观察.

"受外部经济复苏放缓、欧债危机继续发酵、国际金融市场不稳定因素较多等影响,中国企业在特定阶段或特定地区的出口收汇不确定性依然较大."中国国家外汇管理局同日发布的报告也提到,上半年中国出口收汇总体较稳定,但下滑态势值得关注,未来仍需高度关注出口收汇风险.

内需不振,加之大宗商品价格下跌,拖累中国8月进口意外录得七个月来首度同比下滑;出口同比增速虽较上月略升,但外部环境持续低迷,令增幅徘徊於低位.分析人士普遍预计,未来进出口状况仍难乐观,实现全年10%的增速目标难度不小.(完)

--审校 张喜良

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