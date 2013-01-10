2012年跨境贸易人民币结算增长41%

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透香港1月10日 - 中国人民银行周四公布,2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币.此较上年的2.08万亿元成长41.3%.反映出人民币作为支付货币的需求持续增长.
人行同时公布,直接投资人民币结算业务为2,802亿元,按年增长152.66%.
以人民币结算的跨境贸易中,货物贸易2012年全年累计较上年增长32%至2.06万亿元,服务贸易及其他经常项目全年按年增67.9%至8,752亿元.
在以人民币结算的直接投资中,2012全年对外投资累计为292亿元人民币,按年增44.9%;外商直接投资累计为2,510亿元人民币,按年大幅增长176.68%.
由于香港与中国内地贸易关系紧密,人民币跨境贸易结算多发生在香港.不过,随着人民币国际化日益推进,在其他地区作为支付货币的比例也提高.
欲浏览中国及香港以人民币跨境贸结算图表,请点选:(link.reuters.com/guj25t)
根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告,去年10及11月人民币支付交易量增加24%,令该币别在全球支付货币的排名提升2级至第14位,占全球支付总量比例也增至0.56%,为历来最高.
根据SWIFT数据,去年1月时人民币占全球支付货币比例为0.25%,排名第20.(完)
(记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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