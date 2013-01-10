2012年跨境贸易人民币结算增长41%

路透香港1月10日 - 中国人民银行周四公布,2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币.此较上年的2.08万亿元成长41.3%.反映出人民币作为支付货币的需求持续增长.

人行同时公布,直接投资人民币结算业务为2,802亿元,按年增长152.66%.

以人民币结算的跨境贸易中,货物贸易2012年全年累计较上年增长32%至2.06万亿元,服务贸易及其他经常项目全年按年增67.9%至8,752亿元.

在以人民币结算的直接投资中,2012全年对外投资累计为292亿元人民币,按年增44.9%;外商直接投资累计为2,510亿元人民币,按年大幅增长176.68%.

由于香港与中国内地贸易关系紧密,人民币跨境贸易结算多发生在香港.不过,随着人民币国际化日益推进,在其他地区作为支付货币的比例也提高.

欲浏览中国及香港以人民币跨境贸结算图表,请点选:(link.reuters.com/guj25t)

根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告,去年10及11月人民币支付交易量增加24%,令该币别在全球支付货币的排名提升2级至第14位,占全球支付总量比例也增至0.56%,为历来最高.

根据SWIFT数据,去年1月时人民币占全球支付货币比例为0.25%,排名第20.(完)

(记者 李珊珊; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。