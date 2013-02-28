2013年贸易顺差仍会持续--外管局

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京2月28日 - 中国国家外汇管理局周四表示,2013年中国经常项目尤其是贸易顺差局面仍会持续,并继续吸引外国直接投资等国际长期资本流入.今年要以控流入作为防风险的保障措施.
刊登在外管局网站的《2012年中国跨境资金流动监测报告》并指出,2013年要加强跨境资金流动监测,完善应对跨境资金双向流动特别是大规模流入冲击的政策预案,坚决守住风险底线.
"外汇管理部门将以促平衡作为防风险的基础措施，围绕拓流出、扩进口的目标，推进资本项目可兑换、贸易投资便利化和外汇市场建设".外管局称.
外管局表示,2013年中国跨境资金净流入规模反弹和双向变动的内外部因素依然存在,发达经济体竞相推出超宽松货币政策令新兴市场经济体被动承受资本流入和本币升值压力.
"国内经济回升进程也可能反复.未来一旦风险再次积聚和爆发,新兴市场经济体又将被动承受资本流出和本币贬值的压力.对此不可不察、不可不防."外管局称.
2012年中国全年出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%,贸易顺差同比扩大48.1%达到2,311亿美元.而年初外贸增速目标在10%.此前中国央行公布2012年12月外汇占款增量,创下仅次于1月份的年内次高.而今年1月的外汇占款则迟迟尚未公布.(完)
欲浏览更多详情,请点选国家外管局网站:(here)
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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