中国新版券商风控管理办法10月起实施 债券等调仓可延后半年

路透上海6月17日 - 中国证监会发布新版证券公司风险控制指标管理办法，10月起实施。其中对于超比例持有的债券等非权益类证券，为避免相关券商调整债券品种对市场造成局部影响，在该办法正式实施后再给予半年过渡期，各券商应在明年3月底调整完毕。

证监会周五官方微博指出，证监会对于公开征求意见期间收到的部分反馈，例如细化资产管理业务特定风险资本准备计算比例、调整优化非权益类证券集中度指标、进一步完善金融资产分类及风险计算标准等，在正式办法中予以采纳。

微博称，修订后的办法将主要通过资本杠杆率对券商杠杆进行约束，综合考虑流动性风险监管指标要求，财务杠杆率大体为6倍左右，与修订前办法的要求基本相当。

该监管办法及配套规则的修订，通过风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率及净稳定资本等四个核心指标，构建合理有效的券商风控指标体系，进一步促进券商业长期健康发展。

中国证监会4月发布新版证券公司风险控制指标管理办法及配套规则的征求意见稿，监管办法的修订内容包括改进净资本、风险资本准备计算公式，完善杠杆率指标，优化流动性监控指标等。（完）