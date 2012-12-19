信托投资者或纳入监管视野--报载

路透上海12月19日 - 第一财经日报周三报导,中国信托行业爆炸式增长所引发潜在风险,正受到监管部门关注.在酝酿新措施中,信托公司客户端或被纳入视野.

报导引述一中型信托公司内部人士称,银监会正在酝酿对60多家信托公司的投资者进行摸底,信托业协会或将负责落实执行.一旦实行,各家信托公司都要将每一单客户认购信息上报,包括但不限于客户姓名、认购金额、联系方式等.

不过报导强调,上述说法并未得到银监会方面证实,上海多家信托公司人士亦表示并不知情.而北京一大型信托公司内部人士并未否认.该人士表示,该举措还需要走一些法律程序,只有条件都具备之后,才能正式实行.

至于对业内的影响,上海一家信托公司高管认为,若信托业协会真的要求信托公司上报客户信息,阻力会非常大,而且也将是对信托行业最严厉的一次监管.

"客户信息是信托公司的核心机密,上报就意味着核心机密泄露."该高管指出.

银监会非银部主任李建华上周表示,到11月底,信托业管理信托资产达到6.98万亿(兆)元人民币,马上进入7万亿时代.本月稍早,华夏银行(600015.SS)爆出员工违规售投资产品事件,令银行理财产品管理及风险忧虑升温.

报导并引述上海一家大型信托公司内部人士表示,根据此前规定,银监会对信托合格投资者的理解是:有一定经济基础,投资可以承担一定风险的人;被排除在外的普通投资者,会被认为抗风险能力较弱,因而不适合投资信托产品.

内部人士并称,一般情况下,信托公司都采用最容易执行的标准,即认购金额最低能拿出100万元的投资者就是合格投资者.

而近几年信托投资收益吸引力较大,而且都因刚性兑付而未出现违约先例,因此有不少投资者其实都是亲朋好友凑足100万元通过一个人的账户认购产品,信托公司则通常是"睁一只眼闭一只眼".因此,银监会已经意识到信托行业存在的风险,希望通过加强对各个环节的监控降低风险爆发后的波及范围.

银监会2009年修订后的《信托公司集合资金信托计划管理办法》对合格投资者的条件包括,投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或其他组织;个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元,且可提供相关财产证明等.(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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