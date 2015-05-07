中国一季度信托资产管理规模增速回落 投资类信托占比上升明显

路透北京5月7日 - 中国信托业协会最新发布的数据显示，今年一季度，中国信托业管理的信托资产总规模同比增长22.85%，季度环比增长3.08%；同比环比增速均呈现明显回落；此外，一季度，投资类信托占比上升较明显。

中国信托业协会发布报告表示，2015年一季度末，信托全行业管理的信托资产规模为14.41万亿元人民币，年度同比增长22.85%；较2014年一季度34.33%的年度同比增长率，回落11.48个百分点。

“信托资产增速放缓对信托业的转型调整其实是一个有利的缓冲，属于航行途中的‘空中加油’，有利于信托业更加从容地进行业务调整和管理优化。”报告指出。

从信托功能看，报告显示，一季度信托行业打破融资类、投资类和事务管理类信托“三分天下”格局，投资类信托开始体现其优势，占比上升至35.52%，而融资类信托占比微跌2.33个百分点，至31.32%。

报告并显示，一季度单一资金信托占比为60.11%，自2013年三季度至2015年一季度，单一资金信托占比下降11.17个百分点；单一资金信托占比的下滑主要缘于单一大客户驱动的单一资金信托占比的下滑。

报告称，未来中国金融发展的动力源主导地位将由赤字方转化为盈余方，信托投资功能定位突出的内在驱动力即由中国高净值客户的投资需求增长、实体经济长期资本需求旺盛等多种因素共同叠加形成。

信托业转型影响下，报告显示，从利润总额看，一季度末，信托业实现利润总额169.31亿元，相比去年一季度末的126.61亿元，同比增长33.73%，较去年同期14.39%的同比增长率，同比增幅提升了19.34个百分点。

从信托财产的运用领域来看，报告称，工商企业和基础产业仍然保持资金信托的第一大和第二大配置领域的地位，在资金信托中占比分别为23.49%和20.75%；但都呈现占比下降的趋势。

一季度证券投资信托规模同比增长79.84%，在资金信托中以16.56%的占比超过了金融机构的规模占比，成为信托资金的第三大运用领域；其中，债券和股票投资占比同比均提升两个百分点以上。

此外，报告指出，截至今年一季度，房地产依然是资金信托的第五大配置领域，在资金信托中规模占比为9.93%；自2013年四季度开始，房地产信托占比一直稳定在10%～11%之间，一季度房地产信托占比下降至10%以下，说明信托行业总体上对房地产领域的介入和投资趋于谨慎。（完）

(发稿 王蕾；审校 李贺/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。