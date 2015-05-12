中国信托业协会拟推信托公司评级体系 加强行业自律--报载

路透上海5月12日 - 在中国银监会现有对信托公司监管评级在基础上，证券时报周二报导，信托业协会日前就信托公司行业评级征求意见，以借行业评级加强行业自律管理，全面评价信托公司经营管理情况。

报导引述《信托公司行业评级指引(试行)》称，该指引涵盖资本实力指标、风险管理能力指标、增值能力指标、社会责任指标，简称“短剑”(CRIS)体系，并将信托公司划分为A(85[含]-100分)、B(70[含]-85分)、C(70分以下)三级。

报导并称，是次行业评级先期将采取试行的方式。若正式发布，将成为官方首次发布的信托行业评级体系。

北京一家大型信托公司人士表示，“采用试行的方式意味着，《指引》未来还有较大的调整空间，颁布之后将根据实际情况及时作出调整。”

该人士并称，划定的四大类指标中，前两大类均与风险管理有关，实际上仅涵盖了风险管理、增值能力、社会责任三大领域，创新、资产管理能力、人力资源、公司管理等方面却不在其中，这种指标体系设计很难与评级初衷相一致，并没有做到全面。

此外，指标主要以规模为主导，缺乏成长性指标，这对于部分规模较小，成长性较快的信托公司并不公平。

今年一季度末，信托全行业管理的信托资产规模为14.41万亿元人民币，年度同比增长22.85%；较2014年一季度34.33%的年度同比增长率，回落11.48个百分点。(完)

(发稿 李宏薇；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。