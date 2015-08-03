中国二季度信托业资产突破15万亿元 投资类信托占比接近四成

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月3日 - 中国信托业协会周一公布，二季度末68家信托公司资产规模为15.87万亿元人民币，比一季度末增逾10%，结束自2013年三季度起的增长率逐季下滑态势。而随着信托业业务转型，投资类信托占比进一步上升至近四成。
得益于股票市场牛市,上半年信托业的营业收入和利润环比和环比均增逾三成。投向证券领域的信托规模升逾3万亿，其中股票投资1.41万亿，占比环比增近四个百分点，超过债券投资规模占比0.5个百分点。
截止二季度末，仅投向证券领域的信托规模占比持续强劲上升并超过基础产业，且与工商企业领域3.18万亿的规模差距拉小。二者占比均逾二成。而基础产业领域规模为2.74万亿元，占比下降至二成以下。投向金融机构的资金占比15%。房地产领域占比继续下降至9%以下。
“监管层支持银行与委托理财和信托投资客户协商，合理调整证券投资的风险预警线和平仓线，股市风险向信托公司的扩散可控。”复旦大学信托研究中心主任殷醒民称，随着股市价值回归，证券投资在资金信托的占比会缓慢下降。
殷醒民并称，随着十二五收官，大部分基础产业亦处收尾阶段，且出于经济下行中对风险因素的考虑，二季度基础产业领域信托投资占比下降。预计随着十三五新项目上马，流向基础产业和工商企业的信托资金占比下降趋势将逐季放缓。
数据显示，今年二季度末信托业风险项目450个，规模为1,034亿元，环比增长6.05%。全行业的信托资产规模为15.87万亿元，不良率为0.65%。
**投资类信托占比近四成**
按功能看，二季度末投资类信托占比升至近四成，已打破融资类、事务类和投资类信托三分天下的格局。按资金来源看，同期集合资金信托占比升逾35%，同比增逾七成，而机构客户为主导的单一资金信托规模占比逐渐下降至6成以下。
殷醒民称，投资类信托比重提升，是将高达50多万亿的中国居民家庭储蓄转化为更有效率的投资资金，提高和放大了中国各种储蓄资金对资本形成与经济增长的正向作用。
“信托业将逐步降低单一信托比重，提高集合资金信托比重来优化信托资产的来源结构。”殷醒民称。
数据显示，就已清算信托项目为受益人实现的年化综合实际收益率而言，2015年2季度为10.19%，同比增长3.32个百分点，环比提高2.08个百分点。（完）
(发稿 王蕾；审校 黄凯)
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