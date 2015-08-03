中国二季度信托业资产突破15万亿元 投资类信托占比接近四成

路透北京8月3日 - 中国信托业协会周一公布，二季度末68家信托公司资产规模为15.87万亿元人民币，比一季度末增逾10%，结束自2013年三季度起的增长率逐季下滑态势。而随着信托业业务转型，投资类信托占比进一步上升至近四成。

得益于股票市场牛市,上半年信托业的营业收入和利润环比和环比均增逾三成。投向证券领域的信托规模升逾3万亿，其中股票投资1.41万亿，占比环比增近四个百分点，超过债券投资规模占比0.5个百分点。

截止二季度末，仅投向证券领域的信托规模占比持续强劲上升并超过基础产业，且与工商企业领域3.18万亿的规模差距拉小。二者占比均逾二成。而基础产业领域规模为2.74万亿元，占比下降至二成以下。投向金融机构的资金占比15%。房地产领域占比继续下降至9%以下。

“监管层支持银行与委托理财和信托投资客户协商，合理调整证券投资的风险预警线和平仓线，股市风险向信托公司的扩散可控。”复旦大学信托研究中心主任殷醒民称，随着股市价值回归，证券投资在资金信托的占比会缓慢下降。

殷醒民并称，随着十二五收官，大部分基础产业亦处收尾阶段，且出于经济下行中对风险因素的考虑，二季度基础产业领域信托投资占比下降。预计随着十三五新项目上马，流向基础产业和工商企业的信托资金占比下降趋势将逐季放缓。

数据显示，今年二季度末信托业风险项目450个，规模为1,034亿元，环比增长6.05%。全行业的信托资产规模为15.87万亿元，不良率为0.65%。

**投资类信托占比近四成**

按功能看，二季度末投资类信托占比升至近四成，已打破融资类、事务类和投资类信托三分天下的格局。按资金来源看，同期集合资金信托占比升逾35%，同比增逾七成，而机构客户为主导的单一资金信托规模占比逐渐下降至6成以下。

殷醒民称，投资类信托比重提升，是将高达50多万亿的中国居民家庭储蓄转化为更有效率的投资资金，提高和放大了中国各种储蓄资金对资本形成与经济增长的正向作用。

“信托业将逐步降低单一信托比重，提高集合资金信托比重来优化信托资产的来源结构。”殷醒民称。

数据显示，就已清算信托项目为受益人实现的年化综合实际收益率而言，2015年2季度为10.19%，同比增长3.32个百分点，环比提高2.08个百分点。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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