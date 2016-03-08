信托登记公司获批正式筹建 年内可能挂牌运行--报摘

路透上海3月8日 - 讨论多年的信托登记平台有新进展，年初中国信托登记公司已获高层批准筹建。公司组建工作于2016年内正式启动，力争年内正式挂牌运行，相关部门还将制定发布《中国信托登记有限责任公司监督管理办法》。

中国证券报周二报导，完成中国信托登记公司筹备工作已被列为2016年信托监管工作的一大重点。信托领域将建立信托产品统一登记制度，开发信托产品登记平台。探索建立统一、规范的信托产品流通市场，拓宽产品发行和销售渠道，规范信息披露，构建常态化的价格发现与风险揭示机制。

报导援引权威人士指出，从长远来看，从信托产品登记起步，建设一个统一有效的信托市场，将从根本上化解信托登记、流通、交易等方面的矛盾和问题。

而推动信托行业市场机制建设，如加快建立统一规范的信托产品登记平台和信托流通市场，将会提高市场透明度，厘清各市场参与主体权责，提供信托产品交易便利，有利于引导行业规范发展，促进行业风险化解，提高信托市场运行效率，增强信托行业活跃度，进一步发挥信托市场的资源配置作用。

报导认为，随着市场机制的不断完善，信托公司也将面临更严格的市场监督和更激烈的市场竞争，市场纪律和市场约束不断强化必然给信托公司带来更多的合规要求，“优胜劣汰”的市场法则无疑会使信托公司面临更大的竞争压力。信托公司若不能为此做好准备，很难在未来发展中立于不败之地。(完)