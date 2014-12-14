信托业保障基金明年筹集规模预计达400亿元--报载

路透上海12月13日 - 在中国银监会与财政部最新宣布将成立信托业保障基金后，证券时报周六援引银监会非银部相关负责人称，该保障基金将交由中国信托业保障基金有限责任公司管理，预计明年将筹集基金规模400亿元人民币。

信托业保障基金管理办法于周五宣布，办法指出，保障基金是指主要由信托业市场参与者共同筹集，用于化解和处置信托业风险的非政府性行业互助资金。该保障基金可对信托公司提供短期流动性支持，稳妥解决刚性兑付问题。

上述负责人并表示，信托公司认购基金的规模将只从12月13日起增量信托项目计算，存量业务不需补购基金。根据每年约4万亿规模的新增项目计算，办法实施后每年将认购400亿规模的基金。而信托公司认购保障基金后，保障基金公司需每年付给信托公司相当于一年期定期存款的利息。

另外，针对“条件成熟后”实行差别认购标准，该负责人表示，“条件成熟”主要指对信托公司风险状况进行评级，明年银监会将出台相关的信托公司评级办法，若文件实施一段时间后确实能反映信托公司的风险差别，且评价办法得到市场广泛认可，届时会依据评级办法实施差异化认购标准。

此外，管理办法中还提到信托业风险处置应按照卖者尽责、买者自负的原则；而在信托公司履行职责的前提下，信托产品发生的价值损失，由投资者自行负担。证券时报报导称，银监会已完成几轮《信托公司尽职指引》的业内征求意见，预计明年初对外发布。

针对信托公司的风险，办法表示，原则上按照“债务重组-外部接盘-履行恢复与处置计划-动用保障基金”的顺序进行风险处置。保障基金作为最后的手段参与对信托公司的有偿救助，而不是损失赔付。

上述负责人并强调，保障基金的建立并非意味着信托公司风险暴露时“不分青红皂白地一律救助”，保障基金的使用将伴随着严格的信托公司高管问责机制的启动，以避免发生道德风险。

“保障基金的使用是有偿救助而非损失赔付，信托公司与保障基金公司签订有偿使用合同，确保市场化原则救助信托公司，防止对信托公司及其股东逆向激励的事情发生。”银监会非银部相关负责人称。(完)

(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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