信托业保障基金明年筹集规模预计达400亿元--报载

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海12月13日 - 在中国银监会与财政部最新宣布将成立信托业保障基金后，证券时报周六援引银监会非银部相关负责人称，该保障基金将交由中国信托业保障基金有限责任公司管理，预计明年将筹集基金规模400亿元人民币。
信托业保障基金管理办法于周五宣布，办法指出，保障基金是指主要由信托业市场参与者共同筹集，用于化解和处置信托业风险的非政府性行业互助资金。该保障基金可对信托公司提供短期流动性支持，稳妥解决刚性兑付问题。
上述负责人并表示，信托公司认购基金的规模将只从12月13日起增量信托项目计算，存量业务不需补购基金。根据每年约4万亿规模的新增项目计算，办法实施后每年将认购400亿规模的基金。而信托公司认购保障基金后，保障基金公司需每年付给信托公司相当于一年期定期存款的利息。
另外，针对“条件成熟后”实行差别认购标准，该负责人表示，“条件成熟”主要指对信托公司风险状况进行评级，明年银监会将出台相关的信托公司评级办法，若文件实施一段时间后确实能反映信托公司的风险差别，且评价办法得到市场广泛认可，届时会依据评级办法实施差异化认购标准。
此外，管理办法中还提到信托业风险处置应按照卖者尽责、买者自负的原则；而在信托公司履行职责的前提下，信托产品发生的价值损失，由投资者自行负担。证券时报报导称，银监会已完成几轮《信托公司尽职指引》的业内征求意见，预计明年初对外发布。
针对信托公司的风险，办法表示，原则上按照“债务重组-外部接盘-履行恢复与处置计划-动用保障基金”的顺序进行风险处置。保障基金作为最后的手段参与对信托公司的有偿救助，而不是损失赔付。
上述负责人并强调，保障基金的建立并非意味着信托公司风险暴露时“不分青红皂白地一律救助”，保障基金的使用将伴随着严格的信托公司高管问责机制的启动，以避免发生道德风险。
“保障基金的使用是有偿救助而非损失赔付，信托公司与保障基金公司签订有偿使用合同，确保市场化原则救助信托公司，防止对信托公司及其股东逆向激励的事情发生。”银监会非银部相关负责人称。(完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。