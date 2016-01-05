中国南昌、昆明、重庆拟试点开放大陆居民经台湾中转--国台办

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透台北1月5日 - 中国国台办周二表示，为落实两岸领导人会面成果，大陆有关方面拟试点开放大陆居民经台湾桃园机场的中转业务，以南昌、昆明、重庆为首批试点城市。
国台办并表示，海协会将与台湾海基会联系，有关准备工作完成后即可实施。届时，大陆居民在上述三城市可持护照及联程机票和赴第三地的登机牌，经台湾桃园机场进行不出机场的中转。
台湾陆委会主委夏立言去年10月间的〞第四次两岸事务首长会议〞中表示，先前备受关注的〞陆客中转〞议题未取得共识。
不过两岸领导人习近平和马英九去年11月初在新加坡进行历史性会面，此被视为两岸关系的一大突破。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。