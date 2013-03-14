两岸银行监理平台会议将在3月底、4月初召开--消息

路透台北3月14日 - 台湾两位熟悉情况的消息人士指出，两岸银行监理平台会议将在3月底、4月初举行，大陆银监会主席尚福林将亲自率团访台，目前时间点正待银监会在中国两会后做最后确认。

台湾金管会一位官方消息人士表示，金银三会将在大陆人大、政协两会后召开，可望于三月底、四月初召开，相关联结的法案修正作业也争取在三月完成，包括陆银来台提高参股比重及放宽经济合作开发组织(OECD)国家经营经验的条件等。

另一位消息人士表示，此次谈判主轴将聚焦调高陆银来台参股比重、放宽台商定义等，并将向大陆银监会争取尽速审批台资第二家分行的申请案。

“ 快了！金银会在清明节前就会举行！”上述消息人士说。

台湾金管会2012年1月初甫开放陆银可来台参股本地银行或金控，单一陆银持股不得超过被投资本地银行、金融控股公司的5%，加计中国合格境内机构投资者(QDII)则限10%。中国大陆给台湾银行参股的上限和外资相同,目前为20%。

台湾金管会与大陆银监会原先已达成共识，每年上、下半年分别召开一次"两岸银行监理合作平台会议"，2011年已召开过两次会议，2012年原预计在5月底、6月初召开第三度会议延宕至今都尚未成行。

台股加权指数.TWII今天收跌0.55%,报7951.76点.台湾金融保险指数.TFNI则收跌0.15%,表现略优于台股.(完)

(记者 詹静宜 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。