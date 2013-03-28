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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 28日 星期四 15:00 BJT

台湾金管会称对本地银行发行银联卡已有整体规划

台湾金管会周四称，针对本地银行发行银联卡，金管会已有整体规划。陈裕璋表示，目前没有禁止本地银行发行银联卡，但涉及两岸金融机制的问题，金管会需要有配套措施。陈裕璋并未指出时间点。路透
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