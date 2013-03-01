（修正）中国大陆和台湾将在厦门成立碳交易所

（修正标题及内文措辞）

路透北京2月26日 - 中国大陆及台湾民间与官方合组的一个联合团队成员周二表示,该集团将投资5,000万元人民币(800万美元)成立两岸碳交易所,重点放在办理农业项目的碳排放额度交易.

该交易所由厦门赫士环境工程有限公司、台湾联合碳资产公司、以及具两岸官方色彩的海峡现代农业研究院共同投资成立.

"我们希望能获得政府的支持,"赫士环境工程总经理黄玉彬说,她并表示该交易所的地点将设在福建省厦门.

她表示,该交易所初期主要希望吸引两岸的碳市场参与者,挂牌出售自愿性减排项目,获得扣抵信用额,售往双方市场.

中国有七个地区已准备在今年启动碳排试点市场.中国政府希望在2010年代后期建立一个全国性的碳交易市场,帮助中国达成减碳的目标.

中国已有将近200个环境交易所成立,希望能在试点计划启动之际,取得政府批准交易.

另外,台湾的温室气体减量法法案在2008年被立法院搁置至今,但台湾环保署仍鼓励碳排放业自动参与市场.

2011年时,台湾环保署提议允许台湾企业透过在中国大陆的林业项目来赚取碳排放额度,不过这项提议迄今尚未落实.(完)

编译 李婷仪; 审校 张明钧 发稿：路透中文网

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