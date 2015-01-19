已与大陆沟通两岸经济合作研究工作--台湾陆委会

路透台北1月19日 - 台湾陆委会周一表示，该会已与大陆国台办近日在北京就启动两岸经济合作及参与区域经济整合共同研究的准备工作进行沟通。

陆委会新闻稿指出，双方对于共同研究的目标、推动方式及研究步骤等准备作业交换意见，表达彼此的关切，后续将就双方推动共同研究的平台、研究议题及内涵等事项进一步沟通。

台湾执政党主张台湾必须加速融入区域经济整合，因此高度重视两岸间共同研究两岸间及区域经济整合模式；不过在野党及民间团体对两岸推动经济合作仍有疑虑。此前受到高度重视的两岸服务贸易协议，此刻仍在立法院待审而未能通过。(完)

(记者 林妙容; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。