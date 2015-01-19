已与大陆沟通两岸经济合作研究工作--台湾陆委会

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透台北1月19日 - 台湾陆委会周一表示，该会已与大陆国台办近日在北京就启动两岸经济合作及参与区域经济整合共同研究的准备工作进行沟通。
陆委会新闻稿指出，双方对于共同研究的目标、推动方式及研究步骤等准备作业交换意见，表达彼此的关切，后续将就双方推动共同研究的平台、研究议题及内涵等事项进一步沟通。
台湾执政党主张台湾必须加速融入区域经济整合，因此高度重视两岸间共同研究两岸间及区域经济整合模式；不过在野党及民间团体对两岸推动经济合作仍有疑虑。此前受到高度重视的两岸服务贸易协议，此刻仍在立法院待审而未能通过。(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。