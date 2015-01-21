大陆国台办主任张志军将于2月上旬造访台湾金门--台湾陆委会

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透台北1月21日 - 台湾陆委会主委王郁琦周三在立法院备询时指出，大陆国台办主任张志军可望于2月上旬访问台湾金门，届时将再度上演王张会。
王郁琦指出，双方并将就乘客中转、两会互设办事处及区域经济整合等议题商谈。张志军此行将约停留三天。
〞我想利用这个机会和张志军主任交换一些意见。〞王郁琦说。
此外，他也提到，就此前大陆新设M503航线一事，亦会表达台湾的立场。
陆委会官员表示，张志军相关行程的细节尚未全部安排妥当，目前没有进一步资讯。(完)
(记者 吴贞瑢; 撰写 林妙容; 审校 曾祥进)
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路透巴黎5月8日 - 中间派独立参选人马克龙已以66%的得票率赢得法国总统大选，内政部在周一清晨仅剩最后的少数票尚未完成开票。
路透巴黎5月6日 - 法国总统候选人马克龙的竞选电子邮件遭到电脑黑客攻击，法国正尽力不让这一事件影响到总统大选结果。选举委员会周六警告称，转发这些数据可能构成刑事犯罪。