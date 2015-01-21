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时事要闻 | 2015年 1月 21日 星期三 17:01 BJT

大陆国台办主任张志军将于2月上旬造访台湾金门--台湾陆委会

路透台北1月21日 - 台湾陆委会主委王郁琦周三在立法院备询时指出，大陆国台办主任张志军可望于2月上旬访问台湾金门，届时将再度上演王张会。

王郁琦指出，双方并将就乘客中转、两会互设办事处及区域经济整合等议题商谈。张志军此行将约停留三天。

〞我想利用这个机会和张志军主任交换一些意见。〞王郁琦说。

此外，他也提到，就此前大陆新设M503航线一事，亦会表达台湾的立场。

陆委会官员表示，张志军相关行程的细节尚未全部安排妥当，目前没有进一步资讯。(完)

(记者 吴贞瑢; 撰写 林妙容; 审校 曾祥进)

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