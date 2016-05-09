焦点：两岸金融让利恐难期待转挖自贸区商机 首选上海及福建也爱广东

记者 詹静宜

路透台北5月9日 - 5月20日台湾将由民进党全面执政四年，目前两岸关系仍处于隔空喊话，尚无共识下，市场预期两岸金融让利恐难期待，证券业、寿险业纷纷南向或绕境香港，唯独银行业续在大陆扩点，转向自贸区取暖。

尽管台湾从严管控银行在中国曝险情形，但金管会资料显示，一年来台资银行在大陆共有14个分支机构开业，大多沿着上海、广东及福建等自贸区周边扩点，尤其是上海自贸区，大行纷纷前仆后继涌进上海滩卡位。

由于上海自贸区率先试点，自国泰世华银行、富邦华一银行、第一商银及中国信托商银已抢先设立上海自贸区支行，还有百分百官股银行--台湾银行排队等着前进上海自贸区设立支行，尚待对岸银监会核准。

富邦华一银行行长詹文岳接受路透电访表示，各家自贸区互有商机，其中率先开展的上海自贸区相对是最严格也最保守，要求区内银行建立自由贸易帐户(FTA)系统且境内外分帐管理严苛，但银行非得做不可。

”上海自贸区有其长线意义，但短期商机来讲相对有限。”他说。

他贴身观察上海自贸区任务在于一旦试用政策开放，将以此标准推广到全国，再者跨国大型企业都在上海自贸区进行交易，具备这两大特点让外国银行想分杯羹就得充分配合。

上海自贸区除了人民币商机具吸引力外，詹文岳看到另一个亮点是上海期货交易平台逐渐成形，中国做为全球最大原物料出口国却没有国际话语权，目前观察其成交量慢慢攀升。

台湾资产第二大金控--富邦金控(2881.TW)自2014年正式将大陆华一银行纳入旗下子公司，目前除上海自贸区外，也在深圳前海自贸区、天津滨海自贸区和昆山两岸产业合作试验区均完成布局，是唯一同时在大陆所有自贸区都设有分支机构的台资银行。

“每个自贸区都有设点，让客户自己选在哪开户都行。”詹文岳说。

此外，台湾资产最大金控--国泰金控(2882.TW)旗下国泰世华银行也选在上海布建密集，包括一家分行、三家支行 其中一家为自贸区支行，该为台资银行首家上海自贸区支行，后续仍要再成立上海子行。

**福建也是布局重点**

由于中国钦点福建自贸区对台释出优惠较多，吸引福建自贸区成为台资银行布局重镇，其中以福州及厦门较受青睐，平潭、泉州则较乏人问津。

据中国央行已出台政策，福建自贸区银行可与台湾金融同业按一定比例跨境拆入人民币短期借款、并可向台湾金融同业跨境拆入短期人民币资金，并研究境内个人开展包括证券投资在内的各类人民币境外投资等。

“当初选点就考量能否被划进自贸区，可惜没被选上，不过先在福州设有分行，再前进自贸区设支行相对容易。”已落脚福州多年的华南金控(2880.TW)旗下银行相关业务主管说。

两岸服务贸易协议已纳入银行可在福建设立同省异地支行，但该协议已卡关立法院多时，原本抢进设立福州分行包括合作金库银行、彰化银行及华南银行等，现在只能暂琵琶别抱福建自贸区利多取暖。

台湾消金龙头金控--中信金控(2891.TW)资深副总经理高丽雪也指出，目前上海及广州分行已开业，并已在上海自贸区设有支行，锁定台商密集区域优先设立分行再设支行，采取这样的步骤开枝散叶。

“当然自贸区主要是有一些开放比较快，但还是要以台商聚集为优先，”她说。

去年7月中信金控旗下证券与大陆福建华投投资、福建省电子信息集团签署协议，三方共同出资在福建自贸区成立合资全牌照证券公司，持股比重各为49%、49%、2%，试图脱钩两岸服贸协议。

她指出，证券选择落脚福建，消金公司也会落在福建。至于银行在陆扩点也会依照大陆规范持续扩点中。

另国泰世华银行下一个据点已敲定厦门分行，看好厦门为海西经济区重点发展城市，加上自贸区优惠政策加持，可望作为搭上“一带一路”商机的起跑点。

**广东也不容小觑**

广东自贸区吸金也不容小觑，虽然广东自贸区与香港连结度较高，但台商黏着度仍高，近年也受到台资银行青睐，尤其是深圳。

除了已开业的上海分支行及申设厦门分行外，国泰金控资深副总经理李伟正表示，深圳分行已拿到筹备许可，预计第三季开业，目前锁定台商密集的长三角、渤海湾及珠三角布局，这些地区经济相对发达。

他坦称，首季该银行对大陆曝险金额占净值比降至0.57倍，原因是考量短线中国经济疲软的风险，但中长线还是看好中国市场，仍会持续扩点。

台湾金管会日前公布，今年第一季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)6,078.54亿台币，占净值比重再走低至0.56倍，曝险金额及占净值比重同为连两季下降。

落脚深圳的台资银行包括华南银行深圳分行、宝安支行，以及富邦华一银行深圳前海支行也于3月间开业，该支行为其在深圳开设的第三家分支机构，是台资银行首家入驻深圳前海自贸区，还有玉山银行深圳子行。

不过，也有金控业者对大陆布局淡淡然的说，两岸金融涉及政治考量，较难用绕道自贸区或香港解决，因为不管怎么绕也绕不出政治胡同，现在只能静待新政府就任后两岸关系尽快明朗化。

“最近因为利率倒挂，就是境外融资利率比境内利率高，而且美元涨、人民币跌，自贸区资金操作不像以前那么火，尤其是前海。”富邦华一银行詹文岳感叹自贸区生意也不容易赚。(完)