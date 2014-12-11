海协会长称中韩服贸协议两年内才落实 等待台湾通过审议

路透台北12月11日 - 大陆海协会长陈德铭周三在台湾表示，中韩服贸协议两年内落实，这两年有等待台湾通过服贸之意，希望台湾要了解自身的急迫性。

他在与台湾媒体主管早餐会时透露，中韩自由贸易协定(FTA)即将生效引发台湾忧虑。中韩FTA对于双方服务贸易部分，重点的电信与投资贸易负面清单等均已定调，中方对韩国承诺在两年内落实开放;至于两年时间是否刻意等待两岸服贸通过，陈德铭委婉表示是有此意。

陈德铭强调，对韩承诺是两年内、而非两年后，希望台湾方面能了解其急迫性、加紧赶上。

若两岸服贸协议若有部分条文被否决应如何处理？工商时报引述陈德铭说法称，大陆与世界其他国家谈判，从未发生过结束谈判之后再被否定；大陆方面现没有底的是，货品贸易协议是否也适用监督条例。

他并指出，自己人不要说假话，最近能否通过监督条例，看来也是不容易，而一般国际谈判遇到被否决的问题，被否决了，就要重启谈判。

去年中，两岸两会领导人第九次会谈在上海举行。双方由海协会会长陈德铭与海基会董事长林中森签署《海峡两岸服务贸易协议》。但因台湾社会部分人士的抵制，至今服贸协议仍未能通过。(完)

(记者 董永年; 审校 曾祥进)

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