海协会长称中韩服贸协议两年内才落实 等待台湾通过审议

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北12月11日 - 大陆海协会长陈德铭周三在台湾表示，中韩服贸协议两年内落实，这两年有等待台湾通过服贸之意，希望台湾要了解自身的急迫性。
他在与台湾媒体主管早餐会时透露，中韩自由贸易协定(FTA)即将生效引发台湾忧虑。中韩FTA对于双方服务贸易部分，重点的电信与投资贸易负面清单等均已定调，中方对韩国承诺在两年内落实开放;至于两年时间是否刻意等待两岸服贸通过，陈德铭委婉表示是有此意。
陈德铭强调，对韩承诺是两年内、而非两年后，希望台湾方面能了解其急迫性、加紧赶上。
若两岸服贸协议若有部分条文被否决应如何处理？工商时报引述陈德铭说法称，大陆与世界其他国家谈判，从未发生过结束谈判之后再被否定；大陆方面现没有底的是，货品贸易协议是否也适用监督条例。
他并指出，自己人不要说假话，最近能否通过监督条例，看来也是不容易，而一般国际谈判遇到被否决的问题，被否决了，就要重启谈判。
去年中，两岸两会领导人第九次会谈在上海举行。双方由海协会会长陈德铭与海基会董事长林中森签署《海峡两岸服务贸易协议》。但因台湾社会部分人士的抵制，至今服贸协议仍未能通过。(完)
(记者 董永年; 审校 曾祥进)
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