台湾宏达国际称今年智能手机销售将增长--欧洲主管

台湾宏达国际相信4月新上市的多款手机,将会扭转这家全球第五大智能手机制造商的困境,并带动其年度销量高过去年水准.

路透巴塞罗那2月29日电---台湾宏达国际 2498.TW 相信4月新上市的多款手机,将会扭转这家全球第五大智能手机制造商的困境,并带动其年度销量高过去年水准.

"我们相信今年状况将会好上许多."宏达国际欧洲事业主管Florian Seiche表示,他所指的是智能手机的销售数量.

"尽管1月起步的速度还不够理想,就算如此我们仍深具信心."Seiche在巴塞罗那举行的世界移动通讯大会(MWC)场边接受路透专访时表示.

宏达国际在展场上发表了HTC One系列手机,以更高速的影像晶片及先进的音乐及照相功能来和三星电子 005930.KS 与苹果 AAPL.O 一较高下.

宏达国际去年底在这场战役中落居下风,当时其销售锐减,且投资人因忧心该公司已经丧失竞争优势而抛售持股.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

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