两岸第十次货品贸易谘商即将举行 争端解决协议亦有进展（更新版）

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
(新增更多评论及细节)
路透台北1月29日 - 台湾经济部周四表示，两岸双方同意农历年后联系安排举行第十次货品贸易谘商，且有关协议文本已有一定进展，期盼早日达成协议。不过双方尚未具体安排谘商日程。
两岸今日在台湾台北举行经济合作会议(经合会)第七次例会，台湾经济部次长卓士昭在会后记者会上做此表示。
卓士昭并指出，双方在争端解决协议的协商亦有积极进展，已就其设计理念、基本原则、程序架构以及协议的主要内容充分沟通，并就协议前言、适用范围、专家审议组的职能、审议期限及争端费用的承担等方面达成诸多共识。
〞我们希望货贸协议跟争端解决协议一起签署。〞卓士昭说。
台湾经济部国贸局局长杨珍妮补充说明，由于在货贸协议生效后，若双方有争议，可以适用争端解决协议来适用解决，两者互为配套，因此希望一起签署。
杨珍妮称由于协议内容繁杂，货贸协议要在今年6月底前完成签署将十分困难，目前经济部不预设协议签署的时间表。
至于双方是否将在第10次会谈中达成四大产业实际降税时程的安排，杨珍妮不愿多谈，只称会尽力。
两岸货品贸易协议第九次工作小组协商会议9月间在台湾结束。台湾经济部指出，这次的会议双方主要回顾过去谈判内容，及互相传达双方关切重点，针对石化、工具机、汽车整车出口、面板四大产业并未达成实际降税时程的共识。
经合会是依据两岸经济协议(ECFA)条款所设立，作为处理ECFA相关事宜的磋商平台及联系机制，轮流在两岸举行。(完)
(记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透布鲁塞尔5月10日 - 欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)总裁周三指出，中国对于削减过剩钢铁产能是认真的，但那不表示产量会减少，尤其是未来几季。
路透北京5月11日 - 中国金融时报周四发表时评称，在当前分业监管格局下，进行穿透式监管，对于统一监管标准、消除监管套利和防范系统性金融风险尤为重要；要提高穿透式监管的有效性，牢牢守住金融安全底线，还需要稳妥推进金融监管改革，加强监管协调，补齐监管短板，避免监管空白。