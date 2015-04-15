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时事要闻 | 2015年 4月 15日 星期三 18:21 BJT

国台办提醒台湾民进党不要搞“台独”

路透北京/台北4月15日（记者 Ben Blanchard/Michael Gold） - 台湾民进党提名蔡英文参选2016年台湾地区领导人，国台办提醒民进党吸取上次执政时的教训，不要坚持“台独”立场。

国台办发言人马晓光被问及对民进党候选人的态度时称，维护两岸关系和平发展的关键是反对“台独”。

“如果坚持‘一边一国’的‘台独’分裂立场，势必在两岸关系上难以找到出路。”马晓光在例行新闻发布会上说道。

“这不是一个新话题，而是在2000至2008年之间发生过的历史，殷鉴不远。”

蔡英文在台北表示，两岸关系的发展将取决于台湾人民的意愿，不会由政党与政党之间的谈判决定。

“民进党处理两岸关系的基本原则就是维持两岸现状，”民进党主席蔡英文说道。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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