国台办提醒台湾民进党不要搞“台独”

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京/台北4月15日（记者 Ben Blanchard/Michael Gold） - 台湾民进党提名蔡英文参选2016年台湾地区领导人，国台办提醒民进党吸取上次执政时的教训，不要坚持“台独”立场。
国台办发言人马晓光被问及对民进党候选人的态度时称，维护两岸关系和平发展的关键是反对“台独”。
“如果坚持‘一边一国’的‘台独’分裂立场，势必在两岸关系上难以找到出路。”马晓光在例行新闻发布会上说道。
“这不是一个新话题，而是在2000至2008年之间发生过的历史，殷鉴不远。”
蔡英文在台北表示，两岸关系的发展将取决于台湾人民的意愿，不会由政党与政党之间的谈判决定。
“民进党处理两岸关系的基本原则就是维持两岸现状，”民进党主席蔡英文说道。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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