下半年台湾及大陆有望签署租税协议--台湾财政部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透台北6月11日 - 台湾财政部长张盛和周四表示，台湾及中国大陆的两岸租税协议已谈判几近完成，下半年有望签署，详细时间仍待与台湾陆委会洽商。
张盛和在一场记者会上表示，两岸的租税协议已谈得差不多了，有机会在下半年签署。
〞(签署的)详细时间还要看陆委会，〞张盛和说。
两岸租税协议主要是解决两岸人民及企业面临双重课税的问题，因两岸经贸往来，交流日益密切，因此两岸租税主管机关已历经六年的数回合谘商。
台湾财政部认为，两岸租税协议具有减轻人民及企业之所得税负、增加台商在大陆之竞争力及台湾投资环境对外资之吸引力，以及可令人民、企业及政府三方获利荣景的效益，对台湾相当有利。
台湾各界原本对于两岸签署租税协议多所疑虑，财政部先前曾表示，租税协议签署并不意指两岸共享课税资料，虽可藉由申请互相提供，但仍需经过审查。若以先前已签署租税协议的国家来看，课税资料的互享案例并不多。
张盛和先前曾表示，由于政府积极进入TPP(跨太平洋伙伴协定)与RCEP(区域全面经济伙伴关系)，财政部也将优先与参与这些自贸组织的国家洽签租税协定。
财政部先前曾发布新闻稿指出，中国目前已与98个国家/地区签署租税协定，这些厂商在大陆投资可享有减免税利益，台商相对处于不利竞争地位。而目前国际间已签署3,700余个租税协定，显示各国都很重视也积极推动租税协定。
财政部指出，台湾目前对外仅有25个租税协定，明显不足，如不积极推动，将面临边缘化危机。(完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)
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