下半年台湾及大陆有望签署租税协议--台湾财政部

路透台北6月11日 - 台湾财政部长张盛和周四表示，台湾及中国大陆的两岸租税协议已谈判几近完成，下半年有望签署，详细时间仍待与台湾陆委会洽商。

张盛和在一场记者会上表示，两岸的租税协议已谈得差不多了，有机会在下半年签署。

〞(签署的)详细时间还要看陆委会，〞张盛和说。

两岸租税协议主要是解决两岸人民及企业面临双重课税的问题，因两岸经贸往来，交流日益密切，因此两岸租税主管机关已历经六年的数回合谘商。

台湾财政部认为，两岸租税协议具有减轻人民及企业之所得税负、增加台商在大陆之竞争力及台湾投资环境对外资之吸引力，以及可令人民、企业及政府三方获利荣景的效益，对台湾相当有利。

台湾各界原本对于两岸签署租税协议多所疑虑，财政部先前曾表示，租税协议签署并不意指两岸共享课税资料，虽可藉由申请互相提供，但仍需经过审查。若以先前已签署租税协议的国家来看，课税资料的互享案例并不多。

张盛和先前曾表示，由于政府积极进入TPP(跨太平洋伙伴协定)与RCEP(区域全面经济伙伴关系)，财政部也将优先与参与这些自贸组织的国家洽签租税协定。

财政部先前曾发布新闻稿指出，中国目前已与98个国家/地区签署租税协定，这些厂商在大陆投资可享有减免税利益，台商相对处于不利竞争地位。而目前国际间已签署3,700余个租税协定，显示各国都很重视也积极推动租税协定。

财政部指出，台湾目前对外仅有25个租税协定，明显不足，如不积极推动，将面临边缘化危机。(完)

(记者 高洁如; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。